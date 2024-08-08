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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025 yaz transfer dönemi bitiş tarihi

Transfer sezonunun ne zaman biteceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. 2024-2025 Süper Lig sezonu öncesinde birçok takım transfer çalışmalarını hızlandırdı. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025 yaz transfer dönemi bitiş tarihi

2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi, tüm futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Futbolseverler, takımlarının ligde bu yıl iyi performans gösterebilmesi için transfer haberlerini yakından takip ediliyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol ’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

SÜPER LİG İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Yeni sezon 9,10,11,12 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor ilk hafta bay geçecek

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