Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025 yaz transfer dönemi bitiş tarihi

2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi, tüm futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Futbolseverler, takımlarının ligde bu yıl iyi performans gösterebilmesi için transfer haberlerini yakından takip ediliyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?



TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?



Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.



Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.



SÜPER LİG İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



Yeni sezon 9,10,11,12 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.



Sivasspor - Trabzonspor



Fenerbahçe - Adana Demirspor



Rizespor - Başakşehir



Kasımpaşa - Konyaspor



Galatasaray - Hatayspor



Alanyaspor - Eyüpspor



Antalyaspor - Göztepe



Samsunspor - Beşiktaş



Bodrum FK - Gaziantep FK



Kayserispor ilk hafta bay geçecek