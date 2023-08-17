Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte 2023 yaz transfer dönemi bitiş tarihi

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu Süper Lig'de 66. sezonun heyecanı başladı. Destekledikleri takımlara gönül veren taraftarlar da transfer çalışmalarına odaklandı. TFF'nin belirlediği resmi transfer dönemi bitiş tarihi sorgulanıyor. İşte, 2023 yaz transfer dönemi bitiş tarihi...



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlamıştı. Takımlar yeni sezon hazırlıkları kapsamından transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.