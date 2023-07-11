Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte Süper Lig transfer dönemi bitiş tarihi

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman sona ereceği, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere kilitlenen taraftarlar, transfer sezonunun biteceği tarihi öğrenmek istiyor. İşte, TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri...



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.



ARA TRANSFERLER NE ZAMAN?



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.