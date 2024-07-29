NTV.COM.TR’ye geri dön

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu takvimi

Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye başlamıştı. Süper Lig'de transferler tüm hızıyla devam ederken, haziran ayında başlayan yaz transfer sezonunun ne zaman biteceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu takvimi

Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin transfer çalışmalarında artık son günlere giriliyor. İşte, "2024 yaz dönemi transfer sezonu ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Trendyol ’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

SÜPER LİG İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Yeni sezon 9,10,11,12 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor ilk hafta bay geçecek

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...