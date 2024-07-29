Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu takvimi

Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin transfer çalışmalarında artık son günlere giriliyor. İşte, "2024 yaz dönemi transfer sezonu ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı...
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN SONA ERECEK?
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.
Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.
SÜPER LİG İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
Yeni sezon 9,10,11,12 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.
Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Bodrum FK - Gaziantep FK
Kayserispor ilk hafta bay geçecek
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