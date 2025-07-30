Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Yaz transfer dönemi sona eriyor! TFF 2025 transfer takvimi

2025-2026 yaz transfer dönemi bitişi için geri sayım başladı. 30 Haziran'da başlayan transfer dönemiyle birlikte, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte 2025-2026 transfer sezonu takvimi.



2025 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi açıklamasına göre, 2025 yaz transfer dönemi 30 Haziran'da başladı. Kulüpler, bu tarihten itibaren futbolcu alım-satımı yapabiliyor.



Transfer sezonu ise 12 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra Türkiye'deki profesyonel liglerde yer alan kulüpler, yeni oyuncu transfer edemeyecek.



KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Sezon ortasında yapılacak olan kış transfer dönemi ise 6 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Şubat 2026’da sona erecek. Kulüpler, ikinci yarıya daha güçlü girmek için bu süreçte eksik bölgelerine takviye yapabilecek.