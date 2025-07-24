Transfer sezonu takvimi 2025-2026: Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Transfer döneminin kapanmasına 1 buçuk aylık bir zaman kala, Süper Lig ekipleri aksiyon almaya devam ediyor. Son gün transferleri, geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu yıl da büyük heyecana sahne olabilir. Taraftarlar, kulüplerinin hangi oyuncularla anlaşma sağlayacağını yakından takip ediyor. Peki, 2025-2026 Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor?



2025-2026 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonunun yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başladı.



Kulüpler, yeni sezona hazırlanırken hem yurt içi hem yurt dışından yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendiriyor.



Yaz transfer sezonu, 12 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihe kadar takımlar oyuncu alım-satım işlemlerini tamamlamak zorunda.



KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yaz transfer döneminin tamamlanmasının ardından takımlar, devre arası yani kış transfer sezonunu beklemeye başlayacak.



2026 yılı kış transfer dönemi, 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2026’da sona erecek. Bu kısa süre zarfında özellikle sezonun ilk yarısında eksik kalan bölgeler için transfer hamleleri yapılması bekleniyor.