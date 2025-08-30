Transfer sözleri ayrılıkta etkili oldu mu? Mourinho'dan ilk açıklama

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho ülkesi Portekiz'e döndü.



Mourinho, Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla Lizbon’a iniş yaptı. Mourinho, havaalanında Portekiz basınından Record'a konuştu.

"EVE GİDİP MAÇI İZLEYECEĞİM"



Mourinho, "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

"BİTTİ Mİ BİTER"



Portekizli çalıştırıcı, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



"Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter."