Transferde art arda sürprizler. Fenerbahçe'de ayrılık bugün | Galatasaray anlaşmaya yakın
02.09.2026 12:22
NTV
Yaz transfer döneminin sona ermesine 48 saatten az bir süre kala iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.
Futbolda yeni sezon tüm hızıyla devam ederken, yaz transfer döneminin sona ermesine çok kısa bir süre kala ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
11:12
GALATASARAY'DAN RET
Galatasaray, Hamburg'un Kazımcan Karataş için teklifini reddetti. (HT Spor)
10:43
CAN UZUN MESAİSİ
Bu gece UEFA'ya kadrosunu bildirecek olan Fenerbahçe'de gün boyunca Can Uzun'un transferi için yoğun bir mesai harcanacak. (Fanatik)
10:17
ÖZBEK'İN CAMAVINGA İSTEĞİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transferini istediği Camavinga için sarı-kırmızılıların 35 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtildi. Real Madrid'in ise 50 milyon euro'nun altına inmeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Galatasaray'ın bu nedenle zorunlu satın alma opsiyonunu da içeren bir formülle Real Madrid'in istediği seviyeye çıkmayı düşünüyor. (Sabah)
10:05
TALISCA BUGÜN GİDİYOR
Fenerbahçe'nin transferi için Al-Jazira ile anlaşma sağladığı Talisca ayrılığa yanaşmıyordu. Ancak yönetimin tavrı sonrası karar değiştiren Sambacı, Körfez ekibiyle anlaştı. Talisca'nın bugün İstanbul'dan ayrılması bekleniyor. (Takvim)
09:43
RASHICA KARARI
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano tarafından Çorum FK maçının kadrosuna alınmayan Milot Rashica, transfer dönemi sona ermeden kendisine takım bulamazsa lig maçları için verilen listeye yazılmayacak. (Takvim)
09:10
ARDA OKAN'DA SON DURUM
Galatasaray, Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan için Göztepe'nin kapısını çaldı ancak İzmir ekibinden olumsuz yanıt aldı. Sağ kanatta görev yapan Arda Okan Kurtulan'ı kadrosunda tutmak isteyen Göztepe, oyuncunun İstanbul'a gitmesine izin vermedi. Bu nedenle Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan hamlesi sonuçsuz kaldı. (Milliyet)
08:40
YENİ TRANSFER İSTANBUL'DA
Galatasaray'ın yeni transferi Bitshiabu, İstanbul'a geldi.
08:20
BEŞİKTAŞ'IN CASADO ISRARI
Beşiktaş, 6 numara transferinde Marc Casado için Barcelona'nın kapısını bir kez daha çaldı. Siyah beyazlılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunarken, 22 yaşındaki İspanyol oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna etme çalışmaları sürüyor. (Fanatik)
08:00
BECAO'YA SÜRPRİZ TALİP
Rodina Moskova, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. (Takvim)