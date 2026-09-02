Transferde art arda sürprizler. Fenerbahçe'de ayrılık bugün | Galatasaray anlaşmaya yakın

ÖZBEK'İN CAMAVINGA İSTEĞİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transferini istediği Camavinga için sarı-kırmızılıların 35 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtildi. Real Madrid'in ise 50 milyon euro'nun altına inmeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Galatasaray'ın bu nedenle zorunlu satın alma opsiyonunu da içeren bir formülle Real Madrid'in istediği seviyeye çıkmayı düşünüyor. (Sabah)