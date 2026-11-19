Ara transfer yaklaşırken Galatasaray ve Beşiktaş 'ın stoper arayışında aynı futbolcuya talip oldukları iddia edildi.

Africafoot'un haberine göre hem Galatasaray hem de Beşiktaş 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun menajeri ile temasa geçtiler.

2024'den beri Göztepe forması giyen Bokele'nin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor ve güncel piyasa değeri de 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İki kulüp de Bokele'nin sezon sonu serbest kalacak olmasını transferde koz olarak kullanmak istiyor.

Geldiği günden beri Göztepe'nin en istikrarlı futbolcularından biri olan Bokele toplam 71 maçta forma giyerken sadece 9 maç kaçırdı.

Bunlardan 5'i sakatlık. 4 tanesi de kart cezası kaynaklı. Bokele toplam 3 gole imza attı Göztepe'de.