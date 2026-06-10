Transferde bombalar art arda. Fenerbahçe'de ilk imza | Galatasaray rüyanın peşinde | Beşiktaş'a 40 milyonluk kaleci

Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kalmasının yanı sıra transfer döneminde de hareketlilik iyiden iyiye artıyor.

Türkiye 'de Galatasaray 'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.

Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan ve seçimi yeni sonlanan Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada...