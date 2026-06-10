Transferde bombalar art arda. Fenerbahçe'de ilk imza | Galatasaray rüyanın peşinde | Beşiktaş'a 40 milyonluk kaleci
10.06.2026 09:19
NTV
Dünya Kupası heyecanı herkesi sararken, futbolseverlerin gözü bir yandan da kulüplerin transfer çalışmalarına çevrildi.
Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kalmasının yanı sıra transfer döneminde de hareketlilik iyiden iyiye artıyor.
Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.
Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan ve seçimi yeni sonlanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada...
09:10
DURAN, GALATASARAY'A İMZA ATMAK İSTİYOR
Jhon Duran, Galatasaray'da forma giymek istiyor. Kolombiyalı golcü, temsilcileri aracılığıyla sarı kırmızılılara düşüncesini bildirdi. Yönetim, Mauro Icardi'nin takımda kalmaması durumunda santrfor bölgesine takviye yapacak. Bu nedenle Jhon Duran, geniş transfer listesine dahil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, daha önce Fenerbahçe'de aldığı ücretin daha azına takıma katılabileceğini de belirtti. Sarı kırmızılı yönetim, gelmeye hazır genç futbolcuyu değerlendirse de; Duran transfer listesinin üst sıralarında yer almıyor. (TRT Spor)
09:00
SPARTAK, GALATASARAY'DAN 25 MİLYON EURO İSTEDİ
Spartak Moskova, Gedson Fernandes'i isteyen Galatasaray'dan 25 milyon euro talep etti. Cimbom'da yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen Portekizli yıldız, senelik 5 milyon Euro maaşa "Evet" diyecek. Sarı-kırmızılılar, Ruslar'ın yüksek talebini kırmaya çalışacak. (Sözcü)
08:50
CHERIF KARARI KOCAMAN'DA
Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Sidiki Cherif'e Fransa'dan 4, İspanya'dan 2 talip çıktı. Söz konusu takımlar Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör koltuğuna oturması beklenen Aykut Kocaman verecek. (Takvim)
08:40
FENERBAHÇE'DE VEDAT MURIQI TAMAM
Fenerbahçe, 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi’nin bonservis bedelini 3 yılda ödeyecek. Anlaşmaya %10 pay maddesi de eklendi. Oyuncu bir hafta içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. (Yağız Sabuncuoğlu)
08:30
JUVENTUS BÜYÜK OYNUYOR
Juventus, Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz için harekete geçti. [La Gazzetta dello Sport]
08:20
GALATASARAY'DAN CAMAVINGA ATAĞI
Galatasaray, 50 milyon euro'luk orta saha Eduardo Camavinga için gözünü kararttı. Menajer Gardi'ye bu transfer için tam yetki verildi. (Fotomaç)
08:00
BEŞİKTAŞ'IN KALECİ HEDEFİ
Beşiktaş, Paris Saint-Germain'de Matvey Safanov'un arkasında kalan Lucas Chevalier'in durumunu sordu. Beşiktaş'ın Chevalier transferinin zor olduğu belirtilirken, Fransız oyuncunun geleceğiyle ilgili Fransız ekibinde henüz karar verilmedi. (L'Equipe)
07:30
KANTE'YE TEKLİF VAR
Fransız ekibi Paris FC, N'Golo Kante için Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sundu. Yönetim bu teklife henüz bir cevap vermedi. Aziz Yıldırım bugünkü mazbata töreninin ardından oyunculara gelen teklifleri değerlendirecek. Yıldırım'ın Kante için Aykut Kocaman'la bir toplantı gerçekleştireceği gelen haberler arasında. (Takvim)