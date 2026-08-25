Transferde bombalar peş peşe. Fenerbahçe anlaştı | Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya

YUSUF AKÇİÇEK GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden sarı-lacivertli formaya bağlamaya çok yakın. Genç stoperin yıllık ücreti 6 milyon euro. Fenerbahçe, bunun en az yarısının Suudi ekibi tarafından ödenmesini istiyor. Al-Hilal ise daha düşük bölümünü karşılayabileceğini iletti. Bu rakamın 2 milyon euro olduğu öne sürüldü. İki takım arasında görüşmeler devam ediyor. Maaş konusunda orta yol bulunursa yönetim, Yusuf’u hemen İstanbul’a getirip imzayı attıracak. (Fanatik)