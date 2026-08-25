Transferde bombalar peş peşe. Fenerbahçe anlaştı | Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya
25.08.2026 08:59
Son Güncelleme: 25.08.2026 09:01
NTV
Avrupa macerası ve Süper Lig'in start almasıyla birlikte kulüplerin transfer çalışmaları futbolseverlerin merak konusu...
Futbolda yeni sezon Avrupa ve Süper Lig müsabakalarıyla devam ederken hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
08:50
GALATASARAY'A MATETA ÖNERİSİ
Forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Jean-Philippe Mateta menajer George Gardi tarafından sarı-kırmızılılara önerildi. Palace'la olan kontratının son yılıyla ilgili sorun yaşan golcü futbolcu, bunun iptali için FIFA'ya başvurdu. Mateta'nın piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. (Takvim)
08:30
INTER'DE ÇALHANOĞLU'NUN SON DURUMU
Inter, tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme uzatma konusunda henüz bir uzlaşmaya varamadı. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin, milli futbolcunun durumunu çok yakından izlediği ve İtalya'dan çıkacak son karara göre transferde resmi adım atabileceği ifade ediliyor. (La Gazzetta dello Sport)
08:20
YUSUF AKÇİÇEK GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden sarı-lacivertli formaya bağlamaya çok yakın. Genç stoperin yıllık ücreti 6 milyon euro. Fenerbahçe, bunun en az yarısının Suudi ekibi tarafından ödenmesini istiyor. Al-Hilal ise daha düşük bölümünü karşılayabileceğini iletti. Bu rakamın 2 milyon euro olduğu öne sürüldü. İki takım arasında görüşmeler devam ediyor. Maaş konusunda orta yol bulunursa yönetim, Yusuf’u hemen İstanbul’a getirip imzayı attıracak. (Fanatik)
08:10
DIEGO CARLOS GİDİYOR
Como ile Fenerbahçe, Diego Carlos'un bonservisiyle transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Transferin gerçekleşmesi için Alberto Dossena'nın Parma'ya gidişi bekleniyor. (Di Marzio)
07:50
LEAO'YA YENİ TALİP
Aston Villa, Rafael Leao transferi için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli oyuncu da transfere sıcak bakıyor. (Di Marzio)
07:40
MARTINELLI İMZAYI ATIYOR
Gabriel Martinelli, Al-Hilal yolunda... Arsenal ile yaklaşık 60-65 milyon euro'luk bonservis bedeli üzerinde görüşmeler yapılırken, İngiliz devinin bu rakamı kabul ederek Brezilyalı yıldızın ayrılığına izin vermeye hazır olduğu belirtildi. Transferin tamamlanması için Martinelli cephesindeki görüşmeler de devam ediyor. Al-Hilal ile oyuncu arasında kişisel şartlara ilişkin müzakereler sürerken, 25 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili nihai kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. (Fabrizio Romano)
07:20
GALATASARAY'DA AYRILIK
Galatasaray'da Torreira'nın gönderilmemesine karar verildi. Sarı-kırmızılılarda ayrılığa en yakın isim ise Mario Lemina... (Fanatik)
07:00
TRABZONSPOR İLE GALATASARAY KARŞI KARŞIYA
Trabzonspor ile Dortmund arasında Fabio Silva'nın transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Ancak golcü oyuncuyu isteyen tek Türk kulübünün bordo mavililer olmadığı ve Galatasaray'ın da 24 yaşındaki santrfor için güçlü bir şekilde devreye girdiği kaydedildi. (Rudy Galetti)