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Transferde bombalar peş peşe. Fenerbahçe'de ayrılık | Galatasaray'da Osimhen kararı | Yıldız yağmuru

13.08.2026 11:05

Transferde bombalar peş peşe. Fenerbahçe'de ayrılık | Galatasaray'da Osimhen kararı | Yıldız yağmuru
NTV
Selim Başeğmezer
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Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala kulüplerin transfer çalışmaları futbolseverlerin merak konusu...

Futbolda yeni sezonun Avrupa müsabakalarıyla başlaması ve Süper Lig'in start almasına çok kısa bir süre kala hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...

 

Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...

10:55
FENERBAHÇE'DE FRED YOLCU
Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel: "Fred ile görüşmelerimiz sürüyor. Süreç sona yaklaştı ama biraz daha beklememiz gerekiyor."
Anadolu Ajansı
10:52
TRABZONSPOR'DAN ÇİFTE BOMBA
Mohamed Salah takviyesiyle büyük yankı uyandıran Trabzonspor santrfor Darwin Nunez ve orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i kadrosuna katmak üzere.
Reuters
10:51
GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ ATAK
Galatasaray, Monaco'nun ABD'li golcüsü Balogun için operasyona girişti. Sarı-kırmızılılar ilk etapta oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamak istiyor. (Fanatik)
Reuters
10:52
ÖZBEK'TEN BARIŞ ALPER VE OSIMHEN KARARI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önemli kulüplerin radarında olan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i kesinlikle göndermeyi düşünmüyor. (Fanatik)
Anadolu Ajansı
10:52
DIEGO CARLOS'TA SON DURUM
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Diego Carlos, Vasco da Gama ile her konuda anlaşma sağladı ancak Brezilya ekibi transferi bonservis ödemeden bitirmek istiyor. Carlos da bu nedenle sözleşme feshi için yönetimle görüşme halinde. (Fanatik)
Resmi Kurum
10:51
MATHYS TEL İDDİASI
Hücum hattını genç ve çok yönlü bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Mathys Tel'i yeniden gündemine aldı. Cimbom kısa süre içinde Tottenham'ın kapısını çalacak. (Takvim)
Reuters
10:51
ICARDI İLE GÖRÜŞME
İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio, Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi ile görüşüyor.
Anadolu Ajansı
10:51
KALEYE ADAY BERKE
Fenerbahçe'de Ederson’un satılması halinde ilk aday Berke Özer. (Fanatik)
Resmi Kurum
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