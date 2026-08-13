Transferde bombalar peş peşe. Fenerbahçe'de ayrılık | Galatasaray'da Osimhen kararı | Yıldız yağmuru

Futbolda yeni sezonun Avrupa müsabakalarıyla başlaması ve Süper Lig'in start almasına çok kısa bir süre kala hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...

Türkiye'den Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor 'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...