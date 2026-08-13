Transferde bombalar peş peşe. Fenerbahçe'de ayrılık | Galatasaray'da Osimhen kararı | Yıldız yağmuru
13.08.2026 11:05
NTV
Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala kulüplerin transfer çalışmaları futbolseverlerin merak konusu...
Futbolda yeni sezonun Avrupa müsabakalarıyla başlaması ve Süper Lig'in start almasına çok kısa bir süre kala hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
10:55
FENERBAHÇE'DE FRED YOLCU
Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel: "Fred ile görüşmelerimiz sürüyor. Süreç sona yaklaştı ama biraz daha beklememiz gerekiyor."
10:52
TRABZONSPOR'DAN ÇİFTE BOMBA
Mohamed Salah takviyesiyle büyük yankı uyandıran Trabzonspor santrfor Darwin Nunez ve orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i kadrosuna katmak üzere.
10:51
GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ ATAK
Galatasaray, Monaco'nun ABD'li golcüsü Balogun için operasyona girişti. Sarı-kırmızılılar ilk etapta oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamak istiyor. (Fanatik)
10:52
ÖZBEK'TEN BARIŞ ALPER VE OSIMHEN KARARI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önemli kulüplerin radarında olan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i kesinlikle göndermeyi düşünmüyor. (Fanatik)
10:52
DIEGO CARLOS'TA SON DURUM
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Diego Carlos, Vasco da Gama ile her konuda anlaşma sağladı ancak Brezilya ekibi transferi bonservis ödemeden bitirmek istiyor. Carlos da bu nedenle sözleşme feshi için yönetimle görüşme halinde. (Fanatik)
10:51
MATHYS TEL İDDİASI
Hücum hattını genç ve çok yönlü bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Mathys Tel'i yeniden gündemine aldı. Cimbom kısa süre içinde Tottenham'ın kapısını çalacak. (Takvim)
10:51
ICARDI İLE GÖRÜŞME
İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio, Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi ile görüşüyor.
10:51
KALEYE ADAY BERKE
Fenerbahçe'de Ederson’un satılması halinde ilk aday Berke Özer. (Fanatik)