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Transferde bombalar peş peşe. Fenerbahçe'de ayrılık | Galatasaray'dan 35 milyon euro | Beşiktaş'a bir yıldız daha

20.07.2026 15:44

Son Güncelleme: 20.07.2026 15:45

Transferde bombalar peş peşe. Fenerbahçe'de ayrılık | Galatasaray'dan 35 milyon euro | Beşiktaş'a bir yıldız daha
NTV
Selim Başeğmezer
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Futbolda Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte kulüplerin transfer çalışmaları futbolseverlerin gündemine oturdu...

2026 FIFA Dünya Kupası'nın son bulmasıyla birlikte hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...

 

Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...

15:36
DE BRUYNE, SÜPER LİG'E DOĞRU
Türk takımları, Napoli'den ayrılma ihtimali bulunan Kevin De Bruyne ile ilgileniyor. (L'Equipe)
Reuters
14:40
EMRE MOR'UN YENİ TAKIMI
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Emre Mor, NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Resmi Kurum
14:20
VAN DIJK BOMBASI
Bir süredir Salah iddialarıyla spor gündemini meşgul eden Beşiktaş'ta, bir diğer gündem maddesi Virgil van Dijk. 2018 yılından beri Liverpool forması giyen Hollandalı savunma oyuncusunun siyah beyazlıların teklifine ilk etapta ‘evet’ dediği, şartların daha detaylı konuşulması için oyuncunun menajerinin İstanbul’a davet edildiği aktarıldı. (Hürriyet)
Reuters
13:35
BRUNO FERNANDES İÇİN 35 MİLYON EURO
Galatasaray, Bruno Fernandes için tüm şartlarını zorlama kararı aldı ve 35 milyon euro seviyelerine çıktı. (Milliyet)
Reuters
13:15
BEŞİKTAŞ'TA SALAH İÇİN ÇÖZÜM PLANI
5-6 milyon euro'yu bulan ek maliyet artışını kabul etmeyen siyah beyazlılar, Başkan Adalı'nın "Bu rakamlardan haberi olduğunu zannetmiyoruz" dediği Mohamed Salah ile bire bir görüşme yaparak problemi aşmaya çalışacak. Beşiktaş'ta şimdi gözler Salah'tan gelecek cevapta. (Sabah)
NTV
12:50
CENGİZ ÜNDER'E TALİP ÇIKTI
Fenerbahçe'de hazırlık kampının öne çıkan isimlerinden olan Cengiz Ünder'e Torino talip oldu. (Sözcü)
Resmi Kurum
12:20
AMRABAT'A 20 MİLYON EURO
Al-Qadsiah, Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro'luk teklif sundu. (Arriyadiyah)
Resmi Kurum
11:50
GALATASARAY'DAN INTER'E SINGO CEVABI
Wilfried Singo için 30+5 milyon euro'luk teklifle kapıyı çalan Inter’e Galatasaray, “Yetmez” yanıtı verdi. Yönetim en az 40 milyon euro net bonservis talep ediyor. (Sabah)
Anadolu Ajansı