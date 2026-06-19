Transferde bombalar peş peşe. Fenerbahçe'nin ikinci transferi İstanbul'da | Acun Ilıcalı, Beşiktaş'tan alıyor | Galatasaray'a dünya yıldızı

VARSA YOKSA VAN DIJK

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Virgil van Dijk’a bir kez daha haber yolladı. Daha önce de temas kurulan, ancak görüşmek için Dünya Kupası sonrasını işaret eden 34 yaşındaki stoper konusunda aceleci davranan Galatasaray Yönetimi, turnuva bitmeden önce operasyonu olumlu şekilde sonuçlandırmanın hesapları içinde. (Fanatik)