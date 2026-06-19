Transferde bombalar peş peşe. Fenerbahçe'nin ikinci transferi İstanbul'da | Acun Ilıcalı, Beşiktaş'tan alıyor | Galatasaray'a dünya yıldızı
19.06.2026 12:34
NTV
Dünya Kupası devam ederken, kulüpler de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Futbolseveler, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını doyasıya yaşarken bir yandan da transfer haberlerine odaklanmış durumda.
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada…
12:30
ILICALI, BEŞİKTAŞ'TAN İSTİYOR
Hull City, Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Ersin Destanoğlu için resmi teklif yaptı. (Yağız Sabuncuoğlu)
12:00
FENERBAHÇE'YE YENİ SOL BEK
Fenerbahçe, PSV forması giyen Mauro Junior ile anlaşmaya oldukça yakın. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyla tüm şartlarda uzlaşması halinde sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır. (Voetbal International)
11:50
GALATASARAY'DA SÜRPRİZ HAREKAT
Galatasaray, bonservisi Torino'da bulunan eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ı gündemine aldı. (Tuttomercato)
11:20
GARDI'YE TRANSFERDE TAM YETKİ
Orta sahaya yıldız bir isim transfer etmeyi planlayan Galatasaray'ın hedefindeki isim ise Manchester City'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders. Bu transfer için ünlü İtalyan menajer George Gardi'ye tam yetki verildi. (Takvim)
10:45
BEŞİKTAŞ'TA KALEYE ADAY NÜBEL
Beşiktaş yönetiminin kaleci arayışlarında ilk sırayı Alexander Nübel aldı. Bonservisi Bayern Münih'te bulunan ve geride kalan sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Alman file bekçisi, sergilediği başarılı performansla Almanya Milli Takımı'na da davet edilmişti. (Milliyet)
10:30
FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ TRANSFERİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf, resmi imza atmak için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertliler, ilk transferini Mallorca'dan Vedat Muriqi ile gerçekleştirmişti. (Yağız Sabuncuoğlu)
10:00
KARTAL'DAN TADIC'E TELEFON
Fenerbahçe teknik direktörlüğüne geri dönen İsmail Kartal, iki gün önce eski öğrencisi Dusan Tadic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kartal, sürekli iletişim halinde olduğu Tadic'e "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" diye sordu Fenerbahçe'de birlikte çalışan ve başarılı bir dönem geçiren ikilinin görüşmesinde, Tadic'in futbol sonrası kariyer planları da konuşuldu.
09:30
VARSA YOKSA VAN DIJK
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Virgil van Dijk’a bir kez daha haber yolladı. Daha önce de temas kurulan, ancak görüşmek için Dünya Kupası sonrasını işaret eden 34 yaşındaki stoper konusunda aceleci davranan Galatasaray Yönetimi, turnuva bitmeden önce operasyonu olumlu şekilde sonuçlandırmanın hesapları içinde. (Fanatik)