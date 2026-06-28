Transferde büyük sürpriz. Fenerbahçe, Real'den istiyor | Galatasaray'a yeni Osimhen | Beşiktaş, milli yıldızın peşinde

"TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR İSTİYOR"

Konyaspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı: "Adil Demirbağ, Konyaspor'un en önemli oyuncularından biri. Elbette kendisini transfer etmek isteyen kulüpler varsa, bizim de maddi anlamda beklentilerimiz var. Şu an için rakam vermem doğru olmaz. Ancak kulübümüze ulaşan bonservis ve takas teklifleri beklentilerimizi karşılamıyor. Adil Demirbağ için Başakşehir ve Trabzonspor'dan teklif geldi." (A Spor)