Transferde büyük sürpriz. Fenerbahçe, Real'den istiyor | Galatasaray'a yeni Osimhen | Beşiktaş, milli yıldızın peşinde
28.06.2026 12:12
NTV
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri
Dünya Kupası heyecanı sürerken kulüplerin transfer çalışmaları da futbolseverlerin takibinde...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan artarak devam ederken hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik mevcut...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
12:10
GALATASARAY'A YENİ OSIMHEN
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattı için George Ilenikhena'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların Al-Ittihad forması giyen 19 yaşındaki Nijeryalı santrforun transferi için girişimlere başladığı öğrenildi. (Takvim)
11:30
BRAHIM DIAZ BOMBASI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dünyayı sallayacak bomba bir transfer için kolları sıvadı: Real Madrid'den Brahim Diaz. Asıl mevkii sağ kanat olan ama 10 numara ve sol kanatta da oynayabilen 26 yaşındaki yıldız için Real Madrid ile masaya oturuldu. (Fotomaç)
11:20
"TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR İSTİYOR"
Konyaspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı: "Adil Demirbağ, Konyaspor'un en önemli oyuncularından biri. Elbette kendisini transfer etmek isteyen kulüpler varsa, bizim de maddi anlamda beklentilerimiz var. Şu an için rakam vermem doğru olmaz. Ancak kulübümüze ulaşan bonservis ve takas teklifleri beklentilerimizi karşılamıyor. Adil Demirbağ için Başakşehir ve Trabzonspor'dan teklif geldi." (A Spor)
10:50
MURIQI SONRASI BİR GOLCÜ DAHA
Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinin ardından forvet hattına bir takviye daha yapmak için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ile Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins yer alıyor. (Sabah)
10:30
ITALIANO, SALİH'E HAYRAN KALDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, A Milli Takımın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası grup maçını futbol direktörü Önder Özen ile birlikte takip etti. 48 yaşındaki çalıştırıcının hayran kaldığı isimlerin başında, orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Salih Özcan geldi. Sahada 58 kez topla buluşan ve sadece 1 top kontrol hatası yapan milli futbolcu, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ile yakaladığı uyumla tam not aldı. Yerli rotasyonunu güçlü tutmak isteyen Italiano, gurbetçi oyuncu için olumlu rapor verdi. Tecrübeli teknik adamın "Bonservisi elindeyken Salih'i kesinlikle kaçırmamalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi. (Fotomaç)
10:00
INTER'DE HAKAN ÇALHANOĞLU KARARI
Inter, sözleşmesi 2027'de bitecek Hakan Çalhanoğlu ile şu anda yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor. Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter'in bu düşüncesine rağmen yeni sezonda İtalyan ekibinde kalmasının beklendiği belirtildi. (La Gazzetta dello Sport)
09:40
FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ ÖNERİ
Menajerler, West Ham United forması giyen Jarrod Bowen'ı Fenerbahçe'ye önerdi. Sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını ve mevcut durumunu araştırmaya başladığı belirtildi. (Takvim)
09:20
GALATASARAY İÇİN OLUMSUZ SENARYO
Galatasaray'ın geride kalan sezonun devre arasında transfer etmek istediği Johan Manzambi ve Pape Gueye'nin performansı dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, oyuncuların maliyetinin düşmesini beklerken tam tersi oldu. (Sabah)
09:00
GALATASARAY'A DÜNYA YILDIZI ÖNERİSİ
Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılılar, bu transferi ciddi olarak değerlendiriyor. (Blasting News)
08:30
TRABZONSPOR'UN HEDEFİ CHUKWUEZE
Yeni sezon öncesi 8 transferle gövde gösterisi yapan Trabzonspor, sağ kanat takviyesi için de girişimlerini sürdürüyor. Birçok futbolcuyu gündemine alan bordo-mavililerin masasına gelen isimlerden biri Samuel Chukwueze oldu. Milan forması giyen Nijeryalı yıldız için Trabzonspor'un teklif yaptığı ifade edildi. Transferde 15 milyon euro seviyesinde bir rakamın konuşulduğu belirtildi. 1.72 boyundaki futbolcu, geçen sezon Fulham'da kiralık forma giyerken, ligde 23 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'un bu transferde satın alma zorunluluğu içeren bir formülü de değerlendirdiği ifade edildi. (Fotomaç)