Transferde büyük sürpriz. Yıldız isim yeni sezonda Fenerbahçe'de | Galatasaray anlaşmaya çok yakın | Beşiktaş'ta imza planı

Dünya Kupası'nın başlamasına 6 gün kalmasıyla birlikte transfer döneminde de yoğunlk fazlasıyla arttı.

Türkiye 'de Galatasaray 'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada...