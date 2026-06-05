Transferde büyük sürpriz. Yıldız isim yeni sezonda Fenerbahçe'de | Galatasaray anlaşmaya çok yakın | Beşiktaş'ta imza planı
05.06.2026 09:00
Son Güncelleme: 05.06.2026 09:36
NTV
Futbolseverler merakla Dünya Kupası'nı beklerken, bir yandan da kulüplerin transfer çalışmalarına göz dikti.
Dünya Kupası'nın başlamasına 6 gün kalmasıyla birlikte transfer döneminde de yoğunlk fazlasıyla arttı.
Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada...
09:36
SAFİ'NİN ÜÇÜNCÜ TRANSFERİ
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Sporting forması giyen Luis Suarez ve Al-Ahli'den milli futbolcu Merih Demiral'la anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. Safi'nin Club Brugge forması giyen Christos Tzolis'le de anlaştığı ve seçilmeleri halinde Belçika ekibine 35 milyon euroluk bir teklif yapacağı aktarıldı. (Fotomaç)
09:00
GALATASARAY'IN HEDEFİ CAN UZUN
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncuların önemi ve değeri artarken Okan Buruk transfer listesinin ilk sırasına Can Uzun’u yazdı. Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan ve kontratında 60 milyon euro’luk bir çıkış maddesi yer alan Can için Galatasaray’ın hedefi 40 milyon euro'ya transferi bitirmek. (Hürriyet)
08:45
DURAN'IN GÖZÜ KULAĞI GALATASARAY'DA
Icardi ile yol ayrımına yaklaşan Galatasaray'ın gündemine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran girdi. Aralık 2003 doğumlu Duran, TFF'nin 23 yaş altı için belirlediği +4 kriterine uyuyor. 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok istiyor ve haber bekliyor. (Sabah)
08:35
AZİZ YILDIRIM'DAN WILSON ATAĞI
Aziz Yıldırım, Fulham'la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki kanat oyuncusu Harry Wilson için harekete geçti. (Sabah)
08:19
BEŞİKTAŞ'TA LAURIENTE BEKLENTİSİ
Beşiktaş'ın İtalya’da Sassuolo forması giyen Armand Lauriente’yi gündemine aldı. El Bilal Toure’yle yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Lauriente’yi kadrosuna katmak istiyor. (Alfredo Pedulla)
08:00
SALLAI'NİN BONSERVİSİ
Galatasaray, özellikle Almanya ve İngiltere'den talipleri olan Roland Sallai'nin bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi. (Sabah)
07:30
HAKAN SAFİ, MİLLİ YILDIZI AÇIKLADI
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi: "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim."