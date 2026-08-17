Transferde büyük sürprizler. Fenerbahçe'de ayrılık | Galatasaray bitiriyor

BATRAKOV'DA BURUK ETKİSİ

Bir aydır Batrakov için masada olan Galatasaray, sonunda Lokomotiv Moskova ile el sıkıştı ve Rus yıldız adayının işini bitirdi. Bu transferin perde arkasında ise Okan Buruk faktörü vardı. Tecrübeli teknik adam, daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızlarda yaptığı oyuncularla bire bir iletişimi Batrakov için sağladı. Rus 10 numarayla görüntülü konuşma gerçekleştiren Galatasaray'ın hocası, kafasındaki sistemi ve beklentilerini anlattı. Fransa, İtalya ve İspanya'dan talipleri olan Batrakov'u Okan Buruk ikna etti ve 21 yaşındaki oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. (Sabah)