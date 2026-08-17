Transferde büyük sürprizler. Fenerbahçe'de ayrılık | Galatasaray bitiriyor
17.08.2026 16:57
Son Güncelleme: 17.08.2026 17:04
NTV
Süper Lig'in başlamasıyla birlikte kulüplerin transfer çalışmaları futbolseverlerin merak konusu...
Futbolda yeni sezonun Avrupa müsabakalarıyla başlamasının ardından hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
16:47
OSIMHEN'E ÜÇ TALİP BİRDEN
Tottenham, Galatasaraylı Victor Osimhen için devrede. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı golcüsü için Mathys Tel artı 80 milyon euro bonservis bedeli istiyor. İngiliz medyasında yer alan diğer haberlerde ise Arsenal ve Manchester United da Nijeryalı forvetin durumunu yakından takip ediyor. (Fichajes)
16:30
FENERBAHÇE'NİN ÇALHANOĞLU PLANI
Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için yeniden masaya oturacak. Sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirmesi halinde milli oyuncuyu ikinci kaptan yapacak. (Fotomaç)
16:00
GALATASARAY'A RASHFORD ÖNERİSİ
Galatasaray'a George Gardi'den Marcus Rashford önerisi geldi. Daha önce birçok yıldız ismin Galatasaray'a transfer olmasında önemli rol oynayan Gardi, Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan futbolcuyu getirebileceğini sarı-kırmızılı yönetime iletti. (HT Spor)
15:45
DARWIN NUNEZ'DE SON DURUM
Darwin Nunez ile kişisel şartlarda kısa süre içinde anlaşma sağlayan Trabzonspor, Al-Hilal ile pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor. Darwin Nunez'i 53 milyon euroya transfer eden Al-Hilal, Trabzonspor'a 30-35 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu maddesi dayatıyor. Suudi temsilcisinin bu talebi de transferi geciktiriyor. (Sözcü)
15:30
BATRAKOV'DA BURUK ETKİSİ
Bir aydır Batrakov için masada olan Galatasaray, sonunda Lokomotiv Moskova ile el sıkıştı ve Rus yıldız adayının işini bitirdi. Bu transferin perde arkasında ise Okan Buruk faktörü vardı. Tecrübeli teknik adam, daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızlarda yaptığı oyuncularla bire bir iletişimi Batrakov için sağladı. Rus 10 numarayla görüntülü konuşma gerçekleştiren Galatasaray'ın hocası, kafasındaki sistemi ve beklentilerini anlattı. Fransa, İtalya ve İspanya'dan talipleri olan Batrakov'u Okan Buruk ikna etti ve 21 yaşındaki oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. (Sabah)
15:00
FENERBAHÇE'DE AYRILIK
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan o isim Anthony Musaba... Championship ekiplerinden Norwich City, Hollandalı futbolcunun kiralık transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştı. (Pete O'Rourke)
14:40
RAFAEL LEAO TEKLİFİ
Galatasaray, Rafael Leao için Milan'a 10 milyon euro'luk kiralama, 30 milyon euro'luk zorunlu satın alma koşulunu iletecek. (Milliyet)
14:30
SÖRLOTH SÜRPRİZİ
Galatasaray Yönetimi, Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Sörloth ile ilk temasını kurdu ve oyuncudan olumlu yanıt aldı. Başkan Dursun Özbek'in de onayladığı deneyimli golcünün önümüzdeki hafta İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. (Sözcü)