Transferde büyük ters köşe. Beşiktaş, Fenerbahçe'den alıyor | Galatasaray'da milli yıldız için geri sayım
25.06.2026 11:14
NTV
Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken futbolseverlerin bir gözü de kulüplerin transfer çalışmalarında...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
10:01
FENERBAHÇE ANLAŞTI
Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncuya cömert bir maaş teklif etti. (L'Equipe)
10:01
BEŞİKTAŞ'TAN LIVAKOVIC BOMBASI
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin bonservisini elinde bulundurduğu Dominik Livakovic'i transfer listesine aldı. eşiktaş yönetiminin oyuncunun mali şartlarını araştırdığı ifade edildi. (Sabah)
10:01
GALATASARAY'DA GERİ SAYIM
Galatasaray, Can Uzun için 35 artı 5 milyon euro'luk teklif ile masaya oturdu ve Frankfurt'un inadını kırarak indirime ikna etti. Taraflar arasında anlaşma, 40 milyon euro seviyelerinde sağlanmak üzere. (Sabah)
10:01
OULAI'YE PSG KANCASI
Fildişi Sahili formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Trabzonsporlu Oulai, özellikle Almanya karşısındaki performansıyla Paris Saint-Germain (PSG) scout ekibinin dikkatini çekti. Fransız basınında yer alan bilgilere göre oyuncunun saha içindeki etkili oyunu ve potansiyeli, PSG yönetiminin transfer listesine eklenmesine neden oldu.
10:01
BEŞİKTAŞ'IN PLANI
Beşiktaş, Anguissa için Napoli'ye 10 milyon euro, oyuncuya ise 2 milyon 500 bin ila 3 milyon euro bandında teklif yapmayı planlıyor. (Fotomaç)
10:01
İSMAİL YÜKSEK İÇİN GELİYORLAR
Serie A ekiplerinden Como, A Milli Takım'ın ABD ile oynayacağı Dünya Kupası maçının ardından milli futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, İsmail Yüksek için yaklaşık 20 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında... (Takvim)
10:01
ICARDI İÇİN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
Icardi'nin eski eşi ve menajeri Wanda Nara, America TV'de açıklamalarda bulundu. Nara, “River Plate yetkilileri ile görüştüm. Mauro'nun geri dönmesine yardımcı olup olamayacağımı sordum. Ancak teklifle ilgilenmediler. Yani transfer şimdilik yok” ifadelerini kullandı. Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, Nara'nın "Icardi, Türkiye'yi sevmiyor" sözleri üzerine "Hiçbir Türk buna inanmaz, inanmadı. Icardi'nin Türkiye ve Galatasaray sevgisi o kadar büyük ki ilk yıl kiralık oynarken bile Arap takımlarından gelen yıllık 20 milyon Euro'yu bulan teklifleri reddetti, Galatasaray'da oynamak için. Icardi'nin meselesi para değil. Bugün de aynı şey geçerli. Yeni sözleşme konusunda önceliğimiz para değil. Bahsettiği kişiler kulüpler değil; her türlü teklife sahip olduklarını iddia eden aracılar, komisyoncular. Şahsen, ne Mauro ne de benim yetkilendirmediğimiz, ama yetkiliymiş gibi davranan menajerlerden günde 20 telefon alıyorum. Herkese her zaman şunu söyledim, yine tekrarlıyorum. Eğer bir kulüp Icardi'yi istiyorsa, benimle iletişime geçmenin bir yolunu bulacaklardır, çünkü ben oyuncunun tek yetkili temsilcisiyim." dedi.