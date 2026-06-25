Transferde büyük ters köşe. Beşiktaş, Fenerbahçe'den alıyor | Galatasaray'da milli yıldız için geri sayım

ICARDI İÇİN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Icardi'nin eski eşi ve menajeri Wanda Nara, America TV'de açıklamalarda bulundu. Nara, “River Plate yetkilileri ile görüştüm. Mauro'nun geri dönmesine yardımcı olup olamayacağımı sordum. Ancak teklifle ilgilenmediler. Yani transfer şimdilik yok” ifadelerini kullandı. Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, Nara'nın "Icardi, Türkiye'yi sevmiyor" sözleri üzerine "Hiçbir Türk buna inanmaz, inanmadı. Icardi'nin Türkiye ve Galatasaray sevgisi o kadar büyük ki ilk yıl kiralık oynarken bile Arap takımlarından gelen yıllık 20 milyon Euro'yu bulan teklifleri reddetti, Galatasaray'da oynamak için. Icardi'nin meselesi para değil. Bugün de aynı şey geçerli. Yeni sözleşme konusunda önceliğimiz para değil. Bahsettiği kişiler kulüpler değil; her türlü teklife sahip olduklarını iddia eden aracılar, komisyoncular. Şahsen, ne Mauro ne de benim yetkilendirmediğimiz, ama yetkiliymiş gibi davranan menajerlerden günde 20 telefon alıyorum. Herkese her zaman şunu söyledim, yine tekrarlıyorum. Eğer bir kulüp Icardi'yi istiyorsa, benimle iletişime geçmenin bir yolunu bulacaklardır, çünkü ben oyuncunun tek yetkili temsilcisiyim." dedi.