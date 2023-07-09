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Transferde de ezeli rekabet! Fenerbahçe ve Galatasaray Zaha için karşı karşıya

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha için Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da devreye girdi. Birçok takımdan teklif alan Zaha'nın önümüzdeki günlerde transfer kararını vermesi bekleniyor.

Transferde de ezeli rekabet! Fenerbahçe ve Galatasaray Zaha için karşı karşıya

İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve 'nin transfer gündeminde olan Wilfried Zaha için 'ın da devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY DA GÖRÜŞTÜ

İngiltere'nin The Guardian Gazetesi'nin haberine göre; Napoli, Paris Saint Germain ve Galatasaray Zaha'nın temsilcileriyle son olarak görüşen kulüpler. Fildişi Sahilli forvetin Al Nassr, Lazio ve Fenerbahçe'den de transfer teklifi aldığı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun, Suudi kulübünden gelen sezon başına 30 milyon sterlin değerindeki teklifi reddetmesi beklenirken, İtalya ya da Türkiye'ye transfer ihtimali devam ediyor.

"CRYSTAL PALACE'TA KALABİLİR"

Bu arada futbolcunun, pazarlık masasına senelik 10 milyon sterlin ve 4 yıllık bir sözleşmeyle dönen Crystal Palace'ta da kalabileceği ileri sürüldü. Wilfried Zaha'nın tatilden döndükten sonra gelecek hafta kariyeri hakkında bir karar vermesi bekleniyor.

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