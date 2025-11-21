Transferde dev derbi: Fenerbahçe'ye mi gidecek Galatasaray'a mı?

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanına kısa bir süre kalırken şampiyonluk yarışının ortaklarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ortaya çıktı.

Ara transfer döneminde takviye yapmayı planlayan iki takımın da Atalanta'da problem yaşayan Ademola Lookman için devrede olduğu öne sürüldü.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Estadio Deportivo'nun haberine göre Atalanta Teknik Direktörü Juric ile tartışan ve takımdan ayrılması beklenen Lookman için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe tüm imkanlarını seferber etti.