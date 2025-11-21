Transferde dev derbi: Fenerbahçe'ye mi gidecek Galatasaray'a mı?
21.11.2025 09:05
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarışta olduğu isim ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanına kısa bir süre kalırken şampiyonluk yarışının ortaklarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ortaya çıktı.
Ara transfer döneminde takviye yapmayı planlayan iki takımın da Atalanta'da problem yaşayan Ademola Lookman için devrede olduğu öne sürüldü.
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Estadio Deportivo'nun haberine göre Atalanta Teknik Direktörü Juric ile tartışan ve takımdan ayrılması beklenen Lookman için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe tüm imkanlarını seferber etti.
Atalanta forması giyen Ademola Lookman.
FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF
Daha önce yaptığı bir teklif reddedilen sarı-lacivertlilerin yeni bir formülle masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi.
GALATASARAY'DAN OSIMHEN KOZU
Galatasaray'ın ise Lookman'ı orta vadeli planına uygun stratejik bir transfer olarak gördüğü hatta vatandaşı Victor Osimhen'in de devreye girerek yıldız oyuncuyu imza için ikna etmeye çabalayacağı yazıldı.
Atalanta forması giyen Lookman, Marsilya maçında atılan gol sonrası böyle sevinmişti.
DEVLER DE YAKIN TAKİPTE
Öte yandan 28 yaşındaki futbolcu için Tottenham ve Atletico Madrid'in de devrede olduğu aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Atalanta formasıyla 10 maça çıkan Lookman, 1 gol kaydetti ve 645 dakika sahada kaldı.