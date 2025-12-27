Transferde dev derbi, Galatasaray ve Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya!
27.12.2025 13:13
NTV - Haber Merkezi
Şampiyonluk yarışında çekişen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transfer için karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi.
İlk devreyi lider kapatan Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olduğu gibi transferde de karşı karşıya geldi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN YARIŞI
İtalya'dan Repubblica'nın haberine göre İstanbul'un iki devi, Milan forması giyen hücum oyuncusu Christopher Nkunku için harekete geçti.
Milan'ın hücum oyuncusu Christopher Nkunku.
MILAN'IN BEKLENTİSİ
Serie A devinin 37 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'den sezon başında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro beklediği aktarıldı.
Haberin devamında Premier Lig ekipleri ve İtalya'dan Juventus'un da oyuncuyla ilgilendiği ifade edilirken, en dikkat çeken tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiğine vurgu yapıldı.
Nkunku'nun Bartesaghi ile yaşadığı gol sevinci.
PSG altyapısında yetişen Fransız futbolcu, 2019 yazında 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'in yolunu tutmuştu.
Burada geçirdiği 4 yılın ardından tam 60 milyon euro'luk bonservisle Chelsea'ye giden Nkunku, 2 sezon sonra 37 milyon euro bedelle Milan'a imza attı.
Bu sezon Milan formasıyla 14 maçta boy gösteren Nkunku, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.