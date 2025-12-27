Transferde dev derbi, Galatasaray ve Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi.

İlk devreyi lider kapatan Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olduğu gibi transferde de karşı karşıya geldi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN YARIŞI

İtalya'dan Repubblica'nın haberine göre İstanbul'un iki devi, Milan forması giyen hücum oyuncusu Christopher Nkunku için harekete geçti.