Transferde dev derbi: Galatasaray ve Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için yarışta!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Al-Hilal forması giyen Sergej Milinkovic-Savic için harekete geçtiği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanına kısa bir süre kalırken son 3 sezondur şampiyonluk için kıyasıya yarışan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi.
Daha önce birçok futbolcuyu kadrosuna katmak için kozlarını paylaşan iki devin dünyaca ünlü futbolcu Sergej Milinkovic-Savic için devreye girdiği iddia edildi.
SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEDİ
Corriere dello Sport'un haberine göre Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Hilal'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcu henüz kontratını yenilemedi.
AVRUPA'NIN YARISI HAZIR
Haberin devamında başarılı futbolcu için Avrupa'daki kulüplerin neredeyse yarısının transferde harekete geçtiği kaydedildi.
Adaylardan birinin kesin olarak Juventus olduğuna dikkat çekilirken, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Savic'in oyununu beğendiğine değinildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE YARIŞTA
Haberde Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki futbolcuya yüksek bir kontrat sunmak için hazır olduğu aktarıldı.
2023'TE 40 MİLYONA GİTTİ
2023 yılında Lazio'dan Al-Hilal'E 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan orta saha oyuncusu, bu sezon Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere çıktığı 11 maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
- Etiketler :
- Galatasaray
- Sergej Milinkovic-Savic
- Fenerbahçe