Transferde dev derbi: Galatasaray ve Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için yarışta!

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanına kısa bir süre kalırken son 3 sezondur şampiyonluk için kıyasıya yarışan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi.



Daha önce birçok futbolcuyu kadrosuna katmak için kozlarını paylaşan iki devin dünyaca ünlü futbolcu Sergej Milinkovic-Savic için devreye girdiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEDİ



Corriere dello Sport'un haberine göre Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Hilal'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcu henüz kontratını yenilemedi.