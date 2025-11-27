Transferde dev kapışma: Galatasaray, Fenerbahçe derken bambaşka bir talip daha

Atalanta'da problem yaşayan ve takımdan ayrılmak isteyen Ademola Lookman için transfer yarışı kızışıyor.

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Lookmaniçin Galatasaray tüm şartları zorluyor.

Daha önce yaptığı bir teklif reddedilen sarı-lacivertliler yeni bir formülle masaya oturmak istiyor.

MADRİD EKİBİ DE DEVREDE

Fichajes'te yer alan habere göre; Atletico Madrid de Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, İspanyol ekibinin 28 yaşındaki oyuncunun transfer için kolları sıvadığı aktarıldı.