Transferde dev kapışma: Galatasaray, Fenerbahçe derken bambaşka bir talip daha
27.11.2025 11:12
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman için bir takım daha devreye girdi.
Atalanta'da problem yaşayan ve takımdan ayrılmak isteyen Ademola Lookman için transfer yarışı kızışıyor.
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Lookmaniçin Galatasaray tüm şartları zorluyor.
Daha önce yaptığı bir teklif reddedilen sarı-lacivertliler yeni bir formülle masaya oturmak istiyor.
MADRİD EKİBİ DE DEVREDE
Fichajes'te yer alan habere göre; Atletico Madrid de Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, İspanyol ekibinin 28 yaşındaki oyuncunun transfer için kolları sıvadığı aktarıldı.
Atalanta'da bu sezon 12 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
GALATASARAY'DAN OSIMHEN KOZU
Daha önce Galatasaray'ın Lookman'ı orta vadeli planına uygun stratejik bir transfer olarak gördüğü hatta vatandaşı Osimhen'in de devreye girerek yıldız oyuncuyu imza için ikna etmeye çabalayacağı öne sürülmüştü.