"Transferde hızlanmamız lazım" uyarısı gelmişti, 1,93'lük stoper yola çıktı

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu transferinde mutlu sona ulaştı.

Fatih Tekke'nin bizzat istediği 1,93'lük Nijeryalı stoper bordo mavililere imza için geliyor.

Gece İstanbul'da olması beklenen oyuncu, sağlık kontrolü sonrası Trabzon'a giderek sözleşme imzalayacak.

Wolfsberger AC Başkanı Dietmar Riegler, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile genel olarak anlaştık, sona geldi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un, bu transfer için yaklaşık 7-8 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi bekleniyor.



FATİH TEKKE “HIZLANMAMIZ LAZIM” DEMİŞTİ



Galatasaray maçı sonrası konuşan Fatih Tekke şu ifadeleri kullanmıştı:

"Umarım eksik bölgelerimize oyuncu katabiliriz! Bak bu bizim için çok önemli! Yoksa bu süreç istediğimiz gibi ilerlemez! Lig başlamadan önce oyuncu almamız lazım. Yönetim çok emek harcıyor ama bunun eyleme dönmesi lazım. Kolay olmayacak ama hızlanmamız lazım!"