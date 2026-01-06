"Transferde hızlanmamız lazım" uyarısı gelmişti, 1,93'lük stoper yola çıktı
NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor, 1,93'lük Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile anlaşma sağladı. Futbolcu Türkiye için yola çıktı.
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu transferinde mutlu sona ulaştı.
Fatih Tekke'nin bizzat istediği 1,93'lük Nijeryalı stoper bordo mavililere imza için geliyor.
Gece İstanbul'da olması beklenen oyuncu, sağlık kontrolü sonrası Trabzon'a giderek sözleşme imzalayacak.
Wolfsberger AC Başkanı Dietmar Riegler, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile genel olarak anlaştık, sona geldi" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un, bu transfer için yaklaşık 7-8 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi bekleniyor.
FATİH TEKKE “HIZLANMAMIZ LAZIM” DEMİŞTİ
Galatasaray maçı sonrası konuşan Fatih Tekke şu ifadeleri kullanmıştı:
"Umarım eksik bölgelerimize oyuncu katabiliriz! Bak bu bizim için çok önemli! Yoksa bu süreç istediğimiz gibi ilerlemez! Lig başlamadan önce oyuncu almamız lazım. Yönetim çok emek harcıyor ama bunun eyleme dönmesi lazım. Kolay olmayacak ama hızlanmamız lazım!"
Fatih Tekke
TRABZONSPOR'UN LİSTESİNDEKİ DİĞER FUTBOLCULAR
Jocelin Ta Bi
Adem Yeşilyurt
Ahmed Kutucu
Oğuz Aydın
Umut Nayir
Christ Tape
Mykhavko