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Transferde iki formül: Galatasaray'da Leandro Paredes planı

Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar önceliği Arjantinli oyuncuyu bonservisiyle almak.

Transferde iki formül: Galatasaray'da Leandro Paredes planı

'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen 'da transfer çalışmaları sürüyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde sarı-kırmızılıların Paris Saint Germain forması giyen Leandro Paredes'i gündemine aldığı belirtildi.

Haberde, Galatasaray'ın Paredes'i bonservisiyle almak istediği ancak Fransız ekibinin yüksek bir fiyat istemesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralama formülünün devreye gireceği belirtildi.


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Galatasaray'ın kısa süre içinde Paris Saint Germain'le bu transfer için masaya oturacağı aktarıldı.

Paris Saint Germain'le 1 yıllık kontratı bulunan Paredes için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulması halinde Arjantinli orta sahanın Fransız ekibiyle bir sene daha sözleşeme uzatacağı ifade edildi.

Ek olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni sezonda Sergio Oliveira ve Dries Mertens'i ilk 11 yerine hamle oyuncusu olarak kullanmak istediği ve Lucas Torreira'nın yanına yeni bir ismi düşündüğü kaydedildi.

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