Transferde iki formül: Galatasaray'da Leandro Paredes planı

Galatasaray'ın kısa süre içinde Paris Saint Germain'le bu transfer için masaya oturacağı aktarıldı.



Paris Saint Germain'le 1 yıllık kontratı bulunan Paredes için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulması halinde Arjantinli orta sahanın Fransız ekibiyle bir sene daha sözleşeme uzatacağı ifade edildi.



Ek olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni sezonda Sergio Oliveira ve Dries Mertens'i ilk 11 yerine hamle oyuncusu olarak kullanmak istediği ve Lucas Torreira'nın yanına yeni bir ismi düşündüğü kaydedildi.