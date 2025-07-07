Transferde kritik hafta, resmiyet kazanabilir: "Osimhen sevgiyi tercih etti"

Victor Osimhen kararını verdi. Nijeryalı golcü Galatasaray'da kalmayı seçti.



İtalya basınında Osimhen'in geleceği hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Nijeryalı golcü kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı aldı.

FESİH BEDELİ VE MAAŞ İDDİASI



Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, Napoli'nin istediği 75 milyon euroluk fesih bedelinin ilk olarak 50 milyon eurosunu öderse transfer resmiyet kazanacak.



Galatasaray'ın bu hafta transferi bitirmek için oyuncuyla görüşme yapması bekleniyor. Galatasaray'ın Al Hilal'in 6 teklifini reddeden Osimhen'e 21 milyon euro maaş önerdiği de iddia edildi.



"OSİMHEN SEVGİYİ TERCİH ETTİ"



Spor yorumcusu ve köşe yazarı Levent Tüzemen ise Osimhen'in sarı kırmızılı ekipte kalacağını vurguladı.



Tüzemen, "Başkan Özbek sponsorlarla, Osimhen'e verilecek ücreti belirledi, Nijeryalı kabul etti. Al Hilal masadaydı, rakamlar büyüktü ama Osimhen sevgiyi tercih etti. Son noktayı Napoli koyacak. İtalyanların, Osimhen'in sözleşmesini 1 yıl uzatma hakkı ve fiyat yükseltme hakkı var . Ancak Osimhen'i Napoli ikna edemiyor. Galatasaray da Napoli ile bu gerçekleri bilerek görüşüyor. Osimhen'in yüzde 51 kalacağını hâlâ düşünüyorum." ifadelerini kullandı.