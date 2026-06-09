Transferde neler oluyor neler. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş iki farklı dünya yıldızı için aynı masada

BERNARDO SILVA DÜELLOSU

Bernardo Silva'nın gönlü Barcelona'dan yana olsa da Atletico Madrid, bu transfer için umudunu koruyordu ancak transfer düellosuna son olarak Real Madrid katıldı. Florentino Perez'in yeniden başkanlığa seçilmesi ve Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevine getirilmesi, transferdeki rotayı tamamen değiştirdi. Bernardo Silva'nın Mourinho ile olan iyi ilişkisi ve vatandaşlık bağı, masadaki en güçlü ihtimali Real Madrid haline getirdi. (Cadena SER)