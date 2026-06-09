Transferde neler oluyor neler. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş iki farklı dünya yıldızı için aynı masada
09.06.2026 09:34
Son Güncelleme: 09.06.2026 09:40
NTV
Herkes gözünü Dünya Kupası'na çevirirken bir yandan da kulüplerin transfer gelişmelerini yakından takip ediyor.
Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kalmasıyla birlikte transfer döneminde de hareketlilik iyiden iyiye artıyor.
Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.
Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan ve seçimi yeni tamamlanan Fenerbahçe, Beşiktaş ile Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada...
09:19
GEDSON FERNANDES BEKLEYİŞİ
Galatasaray, Gedson Fernandes için henüz resmi bir girişim yapmadı. Okan Buruk'un beğendiği Portekizli orta saha ile öncelikli hedeflerden sonuç alınamaması halinde temasa geçilecek. (Takvim)
09:19
TROSSARD'A TALİP ÇIKTI
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Trossard için Atletico Madrid devreye girdi. (Takvim)
09:19
BATSHUAYI SÜRPRİZİ
32 yaşındaki Michy Batshuayi, Bursaspor'a önerildi ancak yönetim, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle operasyonu askıya aldı. Yeşil-beyazlılar yine de Belçikalı golcü için kapıyı tamamen kapatmadı. (Fotomaç)
09:19
YILDIRIM'DAN ÇİFTE TRANSFER
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi ile birlikte Serhou Guirassy transferini de açıklamak istiyor.
09:19
ITALIANO'NUN İSTEĞİ
Hyeon-gyu Oh, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'ndan oluşan forvet hattını yeterli bulmayan Vincenzo Italiano, Önder Özen ile yaptığı görüşmede deneyimli bir pivot santrfor istedi. Italiano'nun aklındaki golcünün ise eski öğrencisi Dusan Vlahovic olduğu ifade edildi. Vlahovic için Galatasaray da masada. Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin de gündeminde. (Milliyet)
09:19
BERNARDO SILVA DÜELLOSU
Bernardo Silva'nın gönlü Barcelona'dan yana olsa da Atletico Madrid, bu transfer için umudunu koruyordu ancak transfer düellosuna son olarak Real Madrid katıldı. Florentino Perez'in yeniden başkanlığa seçilmesi ve Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevine getirilmesi, transferdeki rotayı tamamen değiştirdi. Bernardo Silva'nın Mourinho ile olan iyi ilişkisi ve vatandaşlık bağı, masadaki en güçlü ihtimali Real Madrid haline getirdi. (Cadena SER)
09:19
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE PUSUDA
Cody Gakpo, yeni teknik direktör Andoni Iraloa yönetimindeki rolü konusunda endişe yaşıyor. Gelen bilgilere göre Gakpo, genç yetenek Rio Ngumoha'nın gerisinde kalma ihtimalinden dolayı mutsuz. 27 yaşındaki oyuncu, bu endişelerini kendisine yakın kişilerle paylaştı ve Liverpool'un sıcak bakması durumunda kulüpten ayrılmaya hazır. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de İngiliz ekibinin tutumunun yumuşaması durumunda Gakpo'nun transferinin mümkün olabileceği konusunda bilgilendirildi. (TeamTalk)