Transferde neler oluyor neler. Fenerbahçe'ye dünya yıldızı müjdesi | Milli yıldızdan Galatasaray'a mesaj | Beşiktaş'tan çalım hazırlığı

GREENWOOD İÇİN KARAR

Adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Mason Greenwood için kulübü Marsilya'nın yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi: "O, üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken oyunculardan biri. Eğer bir fırsat çıkarsa, elbette bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olacaktır. Ancak kulübün ve oyuncunun da tutumu var; bu konuyu içimizde yönetmek ve tüm taraflar için en iyi çözümü bulmak bizim görevimiz." (L'Equipe)