Transferde neler oluyor neler. Fenerbahçe'ye dünya yıldızı müjdesi | Milli yıldızdan Galatasaray'a mesaj | Beşiktaş'tan çalım hazırlığı
29.05.2026 08:44
NTV
Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala hem turnuva hem de yeni sezon öncesi kadrolarını kusursuz şekilde kurmak isteyen isteyen takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Dünya Kupası'nın başlamasına 13 günlük bir süre kalmasıyla birlikte transfer döneminde de hareketlilik iyiden iyiye artıyor.
Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.
Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada...
08:35
GREENWOOD İÇİN KARAR
Adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Mason Greenwood için kulübü Marsilya'nın yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi: "O, üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken oyunculardan biri. Eğer bir fırsat çıkarsa, elbette bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olacaktır. Ancak kulübün ve oyuncunun da tutumu var; bu konuyu içimizde yönetmek ve tüm taraflar için en iyi çözümü bulmak bizim görevimiz." (L'Equipe)
08:20
GALATASARAY'IN HEDEFİNDEKİ İSİM
Galatasaray, Barcelona'nın satış listesine koyduğu Marc Casado için ısrarını sürdürüyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, önündeki seçenekleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar bu transfer için yaklaşık 20 milyon euro ödemeye hazır. Ancak 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Atletico Madrid'in de yakından ilgilendiği öğrenildi. (Fotomaç)
08:10
ABDÜLKERİM'E ÇİZME'DEN TAKİP
Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio, Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı için menajerler aracılığıyla girişimde bulunduğu öğrenildi. İtalyan ekibinin sarı-kırmızılıların başarılı stoperi için 15 milyon euroluk teklif hazırladığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)
08:00
CAN UZUN'DAN GALATASARAY'A MESAJ
Galatasaray, Avrupa’da yükselen Türk yıldızlarından Can Uzun için önemli bir aşama kaydetti. Sarı-Kırmızılılar’ın bir süredir gündeminde yer alan genç futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye sıcak baktığını yönetime ilettiği öğrenildi. (Fanatik)
07:55
AZİZ YILDIRIM'IN GOLCÜ HEDEFİ
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kongre öncesi asıl büyük hedefi ise Igor Thiago... Igor Thiago’nun Brezilya Milli Takımı’na seçilmesi, bu transferi adeta ‘hayal’ kategorisine soktu. Chelsea, Atletico Madrid, Newcastle, Juventus ve Milan, golcü oyuncunun peşinde. Brentford, yıldız futbolcunun ayrılık ihtimali nedeniyle yerini doldurmak için hazırlıklara başladı. Yıldırım, daha önce TRT Spor’da katıldığı programda Igor Thiago için, “Arkadaşlar inceliyor” ifadelerini kullanmıştı. (Fanatik)
07:45
GALATASARAY DA DEVREDEYDİ, BEŞİKTAŞ DA YARIŞA GİRDİ
Beşiktaş'ın yerli rotasyonunu genişletmek için Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'ı takip ettiği öğrenildi. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için İzmir kulübüyle temasa geçileceği bildirildi. 23 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği haberleri kısa süre önce gündeme yansımıştı. (Fotomaç)
07:30
TRABZONSPOR'UN ONANA PLANI
Trabzonspor, iç transferde kaleci belirsizliğine son vermek istiyor. Geçen sezon sergilediği performansla dikkat çeken Andre Onana'nın takımda kalmasını isteyen yönetim kurulu temaslarını sürdürüyor. Manchester United kulübüne oyuncuyu yeniden kiralamak için resmi teklifini sunan Karadeniz Fırtınası, başarılı file bekçisine de ekonomik açıdan oldukça cazip şartlarda bir sözleşme önerdi. Trabzonspor'un ısrarlı ve ciddi tavrı karşısında memnun kalan Andre Onana, geleceğiyle ilgili karar vermek adına düşünme süresi talep etti. Onana'nın, kısa sürede kesin kararını bildirmesi bekleniyor. (Fotomaç)