Transferde neler oluyor neler. Mourinho, Fenerbahçe'ye gönderiyor | Galatasaray, Bayern'i bekliyor | Beşiktaş golcüsüyle anlaştı

GALATASARAY'DAN MUSIALA BOMBASI

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer flaş ismin Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala olduğu öne sürüldü. Sarı-Kırmızılı yönetimin, önceliğini bonservisiyle kadroya katabileceği isimlere vermesine rağmen, Musiala'nın kiralık olarak ayrılma ihtimalini yakından takip ettiği belirtildi. Bayern Münih cephesinde oluşabilecek bir fırsat halinde Galatasaray'ın dünya futbolunun en özel genç yeteneklerinden biri için devreye girebileceği iddia edildi. (Fanatik)