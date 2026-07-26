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Transferde neler oluyor neler. Mourinho, Fenerbahçe'ye gönderiyor | Galatasaray, Bayern'i bekliyor | Beşiktaş golcüsüyle anlaştı

26.07.2026 09:22

Transferde neler oluyor neler. Mourinho, Fenerbahçe'ye gönderiyor | Galatasaray, Bayern'i bekliyor | Beşiktaş golcüsüyle anlaştı
NTV
Selim Başeğmezer
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Futbolda sezonun Avrupa maçlarıyla başlamasıyla birlikte kulüplerin transfer çalışmaları futbolseverlerin gündemine oturdu...

Futbolda yeni sezonun Avrupa maçlarıyla başlamasıyla birlikte hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...

 

Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...

09:15
LEAO'DAN CEVAP
DAZN Portugal'ın 'Rafael Leao Türkiye'ye imza atmaya yakın.' haberine Leao'nun yorumu: "Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim."
Reuters
09:00
GALATASARAY'DAN MUSIALA BOMBASI
Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer flaş ismin Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala olduğu öne sürüldü. Sarı-Kırmızılı yönetimin, önceliğini bonservisiyle kadroya katabileceği isimlere vermesine rağmen, Musiala'nın kiralık olarak ayrılma ihtimalini yakından takip ettiği belirtildi. Bayern Münih cephesinde oluşabilecek bir fırsat halinde Galatasaray'ın dünya futbolunun en özel genç yeteneklerinden biri için devreye girebileceği iddia edildi. (Fanatik)
Reuters
08:45
MOURINHO'DAN FENERBAHÇE'YE ONAY
Fenerbahçe, Gonzalo Garcia için Real Madrid'e resmi sözlü teklifini iletti. Haberde, Başkan Aziz Yıldırım'ın girişimleriyle aracı bir menajer üzerinden Jose Mourinho ile temas kurulduğu, Portekizli teknik adamın ise "Kulüpler anlaşırsa oyuncunun ayrılığına onay veririm." mesajını verdi. Fenerbahçe'nin transferi satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle tamamlamak istediği ve bu doğrultuda tüm şartları zorladığı aktarıldı. (Sercan Hamzaoğlu)
Resmi Kurum
08:35
RICHARLISON HAREKATI
Fenerbahçe, taraftarı heyecanlandıracak bir yıldız transferi daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Listenin üst sıralarında yer alan Richarlison için oyuncu cephesiyle temasların sürdüğü ifade edildi. Premier Lig’de yeni sezon öncesi Tottenham’daki geleceği belirsiz olan Brezilyalı yıldızın düzenli forma giymek istediği belirtiliyor. Fenerbahçe’nin ise yüksek maaş teklifinin yanı sıra ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olacağı yönünde güvence vererek oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. (Fanatik)
Resmi Kurum
08:30
OSIMHEN'İN ARKASINA İKİ ALTERNATİF
Galatasaray'ın gündemindeki isimlerin Al Ittihad forması giyen George Ilenikhena ile Al Hilal'de oynayan Kader Meite. (Takvim)
Resmi Kurum
08:20
ITALIANO ONAY VERDİ
Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate’ı transfer listesine aldı. Sol stoper takviyesi isteyen teknik direktör Vincenzo Italiano’nun Theate için olumlu görüş bildirdiği, yönetimin de bu rapor doğrultusunda Alman kulübüyle temas kurmaya hazırlandığı belirtildi. Beşiktaş, deneyimli savunmacının durumunu bir süredir yakından takip ediyor. (Bild)
Reuters
09:03
FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ AYRILIK
Elindeki 2003 öncesi doğumlu 11 futbolcudan en az 1’ini göndermek zorunda olan Fenerbahçe'de Nelson Semedo’nun satışı ciddi şekilde gündemde. Suudi Arabistan’dan talipleri olan Portekizli yıldız satılırsa U23 kontenjanından sağ bek transferi gündeme gelebilir. (Takvim)
Anadolu Ajansı
08:00
"İRFAN CAN'I İSTİYORUZ"
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak: "Hocamız kendisini istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübünün kararını bekliyoruz. Onlar da uygun görürlerse İrfan Can Eğribayat'ı almak istiyoruz."
IHA
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