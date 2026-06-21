Transferde olay var. Fenerbahçe'ye bir golcü daha | Melo'dan Galatasaray'a öneri | Beşiktaş'a dünya yıldızı
21.06.2026 10:07
Son Güncelleme: 21.06.2026 10:42
NTV
Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, kulüpler de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Futbolseveler, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını ikinci hafta maçlarıyla doyasıya yaşarken bir yandan da transfer haberlerine odaklanmış durumda.
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada…
10:01
BEŞİKTAŞ'TA VLAHOVIC ISRARI
Beşiktaş, Dusan Vlahovic’i renklerine katmak için şartları zorluyor. Teknik direktör Italiano’nun eski öğrencisi ile kuvvetli bağı, transferde en büyük koz olarak görülüyor. (Fotomaç)
09:50
OTAVIO İÇİN KARAR TEKKE'DE
Otavio, Trabzonspor’a teklif edildi. Porto’nun 2023 yazında 60 milyon Euro’ya Al-Nassr’a sattığı Otavio, şu anda forma giydiği Al Qadisah’ta mutsuz. Portekizli maestro için kararı Fatih Tekke verecek. (Sabah)
09:30
ONUACHU'YU İSTİYORLAR
Al-Ahli, Paul Onuachu için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı ancak Nijeryalı golcü Türkiye'de mutlu. (Fanatik)
09:20
GÖKHAN SAZDAĞI'NA ESKİ TAKIMI TALİP
Beşiktaş'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Gökhan Sazdağı, eski takımı Kayserispor'un transfer listesinde bulunuyor. (Fotomaç)
09:00
MELO'DAN GALATASARAY'A ÖNERİ
Galatasaray, Felipe Melo'nun "Yeni Torreira olur" dediği Wolverhamptonlı Andre için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcu da Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. (Fotomaç)
08:45
FENERBAHÇE'DE CENGİZ ÜNDER KARARI
Fenerbahçe, Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesini tamamlayıp geri dönen Cengiz Ünder'i sezon başı kampında deneme kararı aldı. Tecrübeli sol kanat kendini göstermeye çalışacak. Milli futbolcunun takımda kalmak istediği belirtildi. (Fotomaç)
08:30
GALATASARAY'DA GURBETÇİ HAREKATI
Galatasaray, Schalke'den Mertcan Ayhan, Pisa'dan İsak Vural ve Augsburg'tan Mert Kömür'ü listesine aldı. (Takvim)
08:00
ADEYEMI İÇİN 25 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Karim Adeyemi için Borussia Dortmund'a 25 milyon euroluk teklif sundu. Alman kulübü ise 35 milyon euro talep etti. (Takvim)