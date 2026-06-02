Transferde peş peşe ataklar. Fenerbahçe'den Hakan ve Merih bombası | Galatasaray'da Osimhen kararı | Beşiktaş'ın hedefi büyük

YILDIRIM'IN STOPER TERCİHİ

Seçime güçlü bir şekilde girmek isteyen Aziz Yıldırım'ın öncelikli hedefi Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake... 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşen Aziz Yıldırım eş zamanlı olarak Fulham'ın Nijeryalı sol stoperi Calvin Bassey'in temsilcisiyle de temas halinde. Bu iki isimden sonuç alamazsa son aday Lens'in 27 yaşındaki Malang Sarr. Aziz Yıldırım'ın bu hafta içinde stoper transferini sonuçlandırması bekleniyor. (Takvim)