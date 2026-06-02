Transferde peş peşe ataklar. Fenerbahçe'den Hakan ve Merih bombası | Galatasaray'da Osimhen kararı | Beşiktaş'ın hedefi büyük
02.06.2026 11:53
Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kala hem turnuva hem de yeni sezon öncesi kadrolarını eksiksiz olarak kurmak isteyen isteyen ekipler transfer çalışmalarına gaz verdi.
Dünya Kupası'nın başlamasına 9 günlük bir süre kalmasıyla birlikte transfer döneminde de hareketlilik iyiden iyiye artıyor.
Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.
Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada…
11:45
VICTOR OSIMHEN KARARI
Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisi konusunda 150 milyon euronun altında kalacak teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği belirtildi. (Milliyet)
11:20
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF TROSSARD
Beşiktaş yönetiminin kanatlara en az 2 nokta atışı takviye yapması bekleniyor. Geçen sezon Beşiktaş'ın renklerine bağlamak için büyük uğraş sarf ettiği ancak transferini sonuçlandıramadığı Leandro Trossard bir numaralı hedef... (Sabah)
11:00
YILDIRIM'IN STOPER TERCİHİ
Seçime güçlü bir şekilde girmek isteyen Aziz Yıldırım'ın öncelikli hedefi Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake... 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşen Aziz Yıldırım eş zamanlı olarak Fulham'ın Nijeryalı sol stoperi Calvin Bassey'in temsilcisiyle de temas halinde. Bu iki isimden sonuç alamazsa son aday Lens'in 27 yaşındaki Malang Sarr. Aziz Yıldırım'ın bu hafta içinde stoper transferini sonuçlandırması bekleniyor. (Takvim)
10:40
BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR ATAĞI
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Beşiktaş ilgisi sonrası kariyerine Türkiye'de devam edebilir. (Di Marzio)
10:20
GREENWOOD ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE
Marsilya forması giyen Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak transfer hedefi konumunda bulunuyor. Haberde, Fenerbahçe'nin Marsilya ile 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda önemli bir sorun yaşamayacağı ifade edildi. (BBC)
09:50
TRABZONSPOR'DA SÜRPRİZ AYRILIK
Trabzonspor’da dün sürpriz ayrılık yaşandı. Bordo -mavili kulüp, Şubat 2025’te Shakhtar Donetsk’ten 6 milyon euro’ya aldığı Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov’u Yunanistan şampiyonu AEK’ya sattı. 29 yaşındaki futbolcu, bugün sözleşmeyi imzalayacak.
09:30
LEMINA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Galatasaray'da sözleşmesi sona ermek üzere olan Gabonlu orta saha oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Uçak fotoğrafı paylaşan tecrübeli futbolcu, Türk bayrağı emojisiyle birlikte “Hoşçakal” ifadelerini kullandı.
09:00
SAFİ'DEN İKİ MİLLİ YILDIZ
Hakan Safi’nin transfer görüşmesi yapacağı iki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral. (Sercan Hamzaoğlu)