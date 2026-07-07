Transferde peş peşe sürprizler. Fenerbahçe'de mutlu son | Galatasaray ve Acun Ilıcalı karşı karşıya | Beşiktaş'ın yeni yıldızı
07.07.2026 08:54
Son Güncelleme: 07.07.2026 08:57
NTV
Günün öne çıkan transfer haberleri bir arada...
Dünya Kupası heyecanı sürerken kulüplerin transfer çalışmaları da futbolseverlerin takibinde...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
08:31
FENERBAHÇE'DE TAKAS İHTİMALİ
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan Başakşehir'in milli golcüsü Bertuğ Yıldırım için ilk resmi temaslarını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, 22 yaşındaki golcünün transfer şartlarını Başakşehir'den sorduğu ve önümüzdeki günlerde takas formülünü de içeren resmi bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuya karşılık olarak Anthony Musaba'yı teklif edeceği iddia edildi. (Fanatik)
08:31
GALATASARAY VE HULL CITY KARŞI KARŞIYA
Galatasaray, transfer listesinin ilk sırasına Everton'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Iroegbunam'ı yerleştirdi. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği yıldız adayı için İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin de devreye girdiği belirtiliyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini başlattı. (transferfeed)
08:31
GALATASARAY'DA HEDEF BELİRLENDİ
Galatasaray, transferde orta saha takviyesine öncelik verecek. Teknik direktör Okan Buruk, orta sahada hem 6 numara hem de 10 numara takviyesi düşünüyor. Bu doğrultuda yönetim, bu iki bölge için toplamda 50 milyon euro yakın para harcayabilir. 10 numara için Eintracht Frankfurt'tan milli futbolcu Can Uzun, orta saha için Burnley'den Lesley Uguchukwu ön plana çıkıyor. (TRT Spor)
08:31
FENERBAHÇE'NİN GREENWOOD TEKLİFİ
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Marsilya’nın talep ettiği bonservis bedelini düşürmek ve taksitler halinde ödemek istiyor. Fenerbahçe bonservis konusunda Fransız kulübünün talebine yaklaştı. Ancak harcama limitleri yüzünden bu paranın yıllara yayılarak ödenmesi planlanıyor. 40 milyon euro'yu aşan bonservisin 4 yıl vadeyle ve 8 eşit taksit halinde ödenmesi için görüşmeler sürüyor. Marsilya ise paranın en az yarısını peşin olarak talep ediyor. Fenerbahçe, Greenwood’a yıllık 7 milyon 500 bin euro teklif etti. Roma ise 4 milyon 500 bin euro'luk teklifte bulundu. (Milliyet)
08:31
BEŞİKTAŞ'IN YENİ KALECİSİ
Beşiktaş, Alexander Nübel transferini 6 milyon 500 bin euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında tamamladı. Alman file bekçisi, çarşamba günü İstanbul'a geliyor.
08:31
ARAL ŞİMŞİR GELİYOR
Trabzonspor'un 4 yıllık anlaşmaya vardığı Aral Şimşir, bugün Türkiye'ye gelecek.
08:31
BEŞİKTAŞ, TROSSARD'I BİTİRİYOR
Leandro Trossard'ın menajeri ve avukatı, son detayları görüşmek üzere Londra'dan İstanbul'a geliyor. Taraflar, bugün yapılacak görüşmede sözleşme maddeleri, ödeme planı ve imza sürecini masaya yatıracak. Beşiktaş, kalan küçük pürüzleri gidererek Trossard ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı hedefliyor. (Sabah)