Transferde peş peşe sürprizler. Fenerbahçe'de mutlu son | Galatasaray ve Acun Ilıcalı karşı karşıya | Beşiktaş'ın yeni yıldızı

FENERBAHÇE'NİN GREENWOOD TEKLİFİ

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Marsilya’nın talep ettiği bonservis bedelini düşürmek ve taksitler halinde ödemek istiyor. Fenerbahçe bonservis konusunda Fransız kulübünün talebine yaklaştı. Ancak harcama limitleri yüzünden bu paranın yıllara yayılarak ödenmesi planlanıyor. 40 milyon euro'yu aşan bonservisin 4 yıl vadeyle ve 8 eşit taksit halinde ödenmesi için görüşmeler sürüyor. Marsilya ise paranın en az yarısını peşin olarak talep ediyor. Fenerbahçe, Greenwood’a yıllık 7 milyon 500 bin euro teklif etti. Roma ise 4 milyon 500 bin euro'luk teklifte bulundu. (Milliyet)