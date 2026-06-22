Transferde sürprizler art arda. Fenerbahçe, Dünya Kupası'ndan getirecek | Galatasaray'da 8 ayrılık

GALATASARAY'DA 8 AYRILIK

Galatasaray'da kiralık futbolcular Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile devam edilmeyecek. Ayrıca Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Frankowski ve Jelert'ten de kulüp bulmaları istendi. Icardi için ise yapılan görüşmelerde fikir ayrılıkları olduğu, ilişkilerin kopma noktasına geldiği öğrenildi. (Takvim)