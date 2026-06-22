Transferde sürprizler art arda. Fenerbahçe, Dünya Kupası'ndan getirecek | Galatasaray'da 8 ayrılık
22.06.2026 13:27
NTV
Dünya Kupası maçları oynanırken, kulüpler de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Futbolseveler, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını ikinci hafta maçlarıyla hız kesmeden yaşarken bir yandan da transfer haberlerine odaklanmış durumda.
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
13:25
BEŞİKTAŞ'TA KARAR
Beşiktaş, Vaclav Cerny ve Tiago Djalo ile yeni sezonda yola devam etmeyi planlıyor. (TRT Spor)
12:30
JUVENTUS, ZANIOLO'NUN PEŞİNDE
Juventus, Udinese ile maaş konusunda anlaşamayan Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor. (Tuttosport)
12:00
GALATASARAY'DA İKNA TURU
Can Uzun cephesiyle sorun yaşamayan Galatasaray, Eintracht Frankfurt'u 35 milyon euro'ya ikna etmeye çalışıyor. (Fanatik)
11:20
BEŞİKTAŞ'A İKİ ADAY
Beşiktaş'ta kaleci için ilk aday Bayern Münih'ten Nübel olarak öne çıktı. Alman kalecinin transferinin çıkmaza girmesi halinde siyah-beyazlılar, Lucas Chevalier için yeni bir teklif yapacak. (Fanatik)
10:00
GREENWOOD YERİNE RASHFORD
Fenerbahçe, Mason Greenwood yerine Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford'u transfer etmek istiyor. (A Spor)
09:40
KARTAL'DAN CHERIF KARARI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i sezon başı kampında denemek istiyor.
09:20
COMO, GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALACAK
Como, Davinson Sanchez için Galatasaray'a yeni teklif yapacak. Sarı-kırmızılılar 35 milyon euro'da ısrar ederken, İtalyan ekibi bu bedeli 28 milyon euro'ya düşürmek istiyor. (Takvim)
09:00
GALATASARAY'DA 8 AYRILIK
Galatasaray'da kiralık futbolcular Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile devam edilmeyecek. Ayrıca Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Frankowski ve Jelert'ten de kulüp bulmaları istendi. Icardi için ise yapılan görüşmelerde fikir ayrılıkları olduğu, ilişkilerin kopma noktasına geldiği öğrenildi. (Takvim)
08:30
PAVLIDIS'E 40 MİLYON EURO
Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Vangelis Pavlidis için teklifini 35-40 milyon euro'ya kadar çıkardı. (A Bola)