Transferde sürprizler art arda. Fenerbahçe'nin B planı | Galatasaray'da Osimhen kararı | Salah için son viraj

DIEGO CARLOS'A COMO TALİP

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Diego Carlos'la geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Como ile Bologna talip oldu. Como kiralık olarak Brezilyalı oyuncu kadrosuna katmak isterken Jhon Lucumi'nin gitmesi durumunda Bologna bonservisle transferi yapmayı planlıyor. (Fotomaç)