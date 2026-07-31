Transferde sürprizler art arda. Fenerbahçe'nin B planı | Galatasaray'da Osimhen kararı | Salah için son viraj
31.07.2026 12:17
Son Güncelleme: 31.07.2026 12:44
NTV
Futbolda sezonun Avrupa maçlarıyla başlamasıyla birlikte kulüplerin transfer çalışmaları futbolseverlerin merak konusu...
Futbolda yeni sezonun Avrupa müsabakalarıyla start almasının ardından hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında yoğun bir hareketlilik mevcut...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada…
12:44
MILAN'IN LEAO BEKLENTİSİ
Milan, Rafael Leao’nun bonservisi için Fenerbahçe ve Galatasaray’a 50 M€’nun altına inmeyeceğini bildirdi. (Corriere dello Sport)
12:15
GALATASARAY'DAN OSIMHEN KARARI
Galatasaray Yönetimi, Manchester United iddialarını dikkate almadı. İngiliz basınında, 100 milyon euro'luk rekor bir teklif hazırlığında olduğu duyurulan Manchester United'ın ilgisini Galatasaray şu aşamada ciddiye almadı. (Sözcü)
12:00
ENDRICK İHTİMALİ
Endrick, Real Madrid'den bu yaz da kiralık olarak ayrılacak.
11:30
GALATASARAY PAZARLIĞA BAŞLADI
Midtjylland'ın 22 yaşındaki golcüsü Franculino Dju için Galatasaray, tüm hazırlıklarını yaptı. 30 milyon euro bonservis istenilen forvet konusunda Danimarka ekibiyle pazarlıklar başladı. (Sabah)
11:15
TRABZONSPOR'DAN SÜRPRİZ
Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek adına Başakşehir'in 31 yaşındaki forveti Eldor Shomurodov ile ilgileniyor. (Sabah)
11:00
SALAH'TA SON VİRAJ
Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas, yıldız futbolcuya ulaşan tüm teklifleri ayrıntılarıyla sundu. Avrupa'dan Beşiktaş'ın teklifinin öne çıktığı, Salah'ın geleceğiyle ilgili son kararı vereceği belirtildi. (Fanatik)
10:45
DIEGO CARLOS'A COMO TALİP
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Diego Carlos'la geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Como ile Bologna talip oldu. Como kiralık olarak Brezilyalı oyuncu kadrosuna katmak isterken Jhon Lucumi'nin gitmesi durumunda Bologna bonservisle transferi yapmayı planlıyor. (Fotomaç)
10:30
GALATASARAY'IN ORTA SAHA HAREKATI
Galatasaray, orta saha transferi için Manchester City'den Tijani Reijnders'le görüşüyor. Ayyoub Bouaddi'nin transferini bitirmeye yakın olan İngiliz ekibi, Reijnders'le yollarını ayıracak. Hollandalı futbolcu, Noa Lang'la görüşürken sarı-kırmızılı kulüp için olumlu görüş oldu. Oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a sıcak bakıyor. (Takvim)
10:00
FENERBAHÇE'NİN B PLANI
Rafael Leao transferi için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe, B planı olarak Crystal Palace'dan Ismaila Sarr'ı belirledi. (Fotomaç)