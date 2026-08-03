Transferde sürprizler art arda. Fenerbahçe'ye milli yıldız | Galatasaray büyük oynuyor | Beşiktaş anlaştı

FENERBAHÇE'NİN ÇALHANOĞLU TEKLİFİ

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Rafael Leao için gittiği Milano'da Hakan konusunda da İnter'le bir toplantı yaptı. Milano ekibi, yapılan bu görüşmede Hakan için 20 milyon euro bonservis istedi. Sarı-lacivertliler ise 15 milyon euroyu masaya koydu ve İnter'in yanıtını beklemeye başladı. (Sabah)