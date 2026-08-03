Transferde sürprizler art arda. Fenerbahçe'ye milli yıldız | Galatasaray büyük oynuyor | Beşiktaş anlaştı
03.08.2026 14:14
Son Güncelleme: 03.08.2026 14:59
NTV
Futbolda sezonun Avrupa maçlarıyla start almasının ardından kulüplerin transfer çalışmaları futbolseverlerin merak konusu...
Futbolda yeni sezonun Avrupa müsabakalarıyla başlamasıyla birlikte hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada…
14:59
TEDESCO, FENERBAHÇE'DEN İSTİYOR
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımı Bologna, Fenerbahçe'den Diego Carlos ile ilgileniyor. Carlos'un maaşı, Bologna için sorun teşkil ediyor. Fenerbahçe ve Bologna arasındaki görüşmeler devam ediyor. (Corriere dello Sport)
14:27
FENERBAHÇE'DEN RASHFORD BOMBASI
Fenerbahçe, Barcelona'daki kiralık döneminin ardından Manchester United'a dönen Marcus Rashford için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızın transferi için bütçesini zorlamaya hazır. (The Sun)
13:30
ÖZBEK BÜYÜK OYNUYOR
Yeni sözleşme yapmak için Manchester United’la olan durumu belirsizliğini koruyan Bruno Fernandes konusunda beklemede olan Galatasaray Başkanı Özbek’in, "Alacaksak en iyisi olmalı. Bruno Fernandes’i bekleyelim. Bu transferi çok istiyorum. Galatasaray’a çok yakışır." dediği öğrenildi. (Milliyet)
11:40
FENERBAHÇE'NİN ÇALHANOĞLU TEKLİFİ
Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Rafael Leao için gittiği Milano'da Hakan konusunda da İnter'le bir toplantı yaptı. Milano ekibi, yapılan bu görüşmede Hakan için 20 milyon euro bonservis istedi. Sarı-lacivertliler ise 15 milyon euroyu masaya koydu ve İnter'in yanıtını beklemeye başladı. (Sabah)
11:20
DARWIN NUNEZ SÜRPRİZİ
Beşiktaş Yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı. Suudi ekibi, Uruguaylı forvetin siyah-beyazlı takıma kiralık olarak Transfer olmasına onay verdi. (Sacha Tavolieri)
12:44
GUIRASSY'NİN ALTERNATİFİ JACKSON
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Guirassy'nin yerine düşündüğü o isim Nicolas Jackson. Sow gibi Senegalli olan ve yine vatandaşı gibi kanatlarda da forma giyebilen 25 yaşındaki hücumcu, satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor. (Sözcü)
11:00
BARIŞ ALPER'E 40 MİLYON EURO
Premier Lig ekiplerinden Everton, önümüzdeki günlerde 40 milyon euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
10:40
MUSABA'YA TALİP VAR
La Liga'nın yeni ekiplerinden Deportivo, Anthony Musaba'yı transferi için çalışmalara başladı. (ABC Deportes)
12:44
FENERBAHÇE'DE ÜMİT AKDAĞ HAREKATI
Fenerbahçe, Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki savunmacı için bu hafta içinde resmi temaslar başlayacak. (Fotomaç)
10:20
BEŞİKTAŞ'TAN ICARDI'YE VETO
Beşiktaş Yönetimi, menajerler tarafından önerilen Mauro Icardi’yi veto etti. (Sabah)
10:00
REAL'DE KRİTİK HAFTA
Vinicius'un Real Madrid'de devam edip etmeyeceği bu hafta belli olacak. (AS)