Transferde sürprizler art arda. Fenerbahçe'ye yeni golcü | Galatasaray'a dünya yıldızı | Beşiktaş'a Salah için rakip

Avrupa'da eleme maçlarının başlamasının yanında hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...

Türkiye'den Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...