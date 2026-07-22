Transferde sürprizler art arda. Fenerbahçe'ye yeni golcü | Galatasaray'a dünya yıldızı | Beşiktaş'a Salah için rakip
22.07.2026 14:14
NTV
Futbolda Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte kulüplerin transfer çalışmaları futbolseverlerin yakın takibinde...
Avrupa'da eleme maçlarının başlamasının yanında hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
13:30
GALATASARAY'IN ASENCIO İLGİSİ
Galatasaray, Real Madrid'den Raul Asencio ile ilgileniyor. (Sport)
12:40
OOSTERWOLDE'Yİ İZLEDİLER
Roma'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 1'den birer takım, Gornik maçında Oosterwolde'yi izlemek için tribündeydi. Fenerbahçe, Avrupa ekiplerinin kıskacında olan Jayden Oosterwolde için 25 milyon euro talep ediyor. (Sabah)
12:20
ROMERO AYRILIYOR
Cristian Romero, bu yaz Tottenham'dan ayrılacak. (Fabrizio Romano)
12:00
ARCHIE BROWN SÜRPRİZİ
Manchester United ve Chelsea, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown ile ilgileniyor. (TEAMtalk)
11:40
GALATASARAY'A FODEN ÖNERİSİ
Menajer George Gardi, Phil Foden’ı kiralık olarak Galatasaray’a getirebileceğini yönetime iletti. (Fanatik)
11:20
EDERSON'A MESAJ
Fenerbahçe, Ederson'la gerçekleştirdiği görüşmede deneyimli kaleciye "Biz seninle yola devam etmek istiyoruz ancak ayrılmak istiyorsan da 25 milyon euro'ya ayrılabilirsin" denildi. (Fotomaç)
11:00
BRAHIM DIAZ'IN GALATASARAY İSTEĞİ
Galatasaray'da 10 numara için Brahim Diaz ismi ağırlık kazanmaya başladı. 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın önerisine sıcak baktığı ve kulübünden bu konuda önünün açılmasını istediği belirtildi. (Milliyet)
10:40
SALAH'A TALİP ÇIKTI
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Mohamed Salah'ı kadrosuna katabilmek için çalışmalara başladı. (WinWin)
10:20
FENERBAHÇE'DE GUIRASSY GELİŞMESİ
Fenerbahçe, yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldığı 30 yaşındaki golcü Serhou Guirassy için Borussia Dortmund ile bir kez daha masaya oturdu. Taraflar, bonservis bedeli konusunda 25 milyon Euro'ya el sıkıştı. (Sözcü)
10:00
BEŞİKTAŞ, VLAHOVIC'TE ISRARCI
Barcelona, Vlahovic'in yüksek maliyeti nedeniyle transferde geri adım atarken, Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgisi devam ediyor.
09:40
LEAO'YA 50 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Milan, Rafael Leao'nun bonservisi için yaklaşık 50 milyon euro talep ediyor. Galatasaray yönetiminin, İtalyan ekibinin belirlediği rakamı aşağı çekmek amacıyla temaslarını sürdürdüğü belirtildi. (Calciomercato)
09:20
PAUL ONUACHU KARARI
Trabzonspor, Fenerbahçe ve Avrupa'nın gündeminde olan Paul Onuachu'yu 'reddedilemeyecek' bir teklif gelmediği sürece göndermeme kararı aldı. (Fanatik)
09:00
KANTE YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİM
Yüksek maliyetli N'Golo Kante'yle yollarını ayırmanın planlarını yapan Fenerbahçe, Fransız yıldızla vedalaşması halinde Roma'dan Neil El Aynaoui'yi düşünüyor. (Fanatik)