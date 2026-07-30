Transferde sürprizler peş peşe. Fenerbahçe ve Galatasaray'da ayrılık | Beşiktaş'a Salah müjdesi

"SALAH, TEKLİFİ KABUL EDECEK"

Beşiktaş'ın Salah transferi, tam bir sinir harbine dönüştü. Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas, bir psikolojik harp uzmanı. Geçmişte Fiorentina ve Liverpool ile yaşadığı krizlerde geri adım atmama ve rest çekme stratejisi uyguladı ve başarılı oldu. Aynı taktiği şimdi Beşiktaş'la yürüttüğü pazarlıklarda da kullanıyor. Ancak Abbas'ın bilmediği bir şey var: Başkan Serdal Adalı, üretilen suni kamuoyu baskısı ile Beşiktaş'ın prensiplerinden ödün vermez. Adalı zaten Salah'a en iyi teklifi veren kulübün Beşiktaş olduğunun bilincinde. Abbas, ABD ve Suudi Arabistan'dan beklediği teklifleri alamayacak. Sonunda Beşiktaş'ın şartlarını kabul edecek. (Sözcü)