Transferde sürprizler peş peşe. Fenerbahçe ve Galatasaray'da ayrılık | Beşiktaş'a Salah müjdesi
30.07.2026 17:10
NTV
Futbolda sezonun Avrupa maçlarıyla başlamasıyla birlikte kulüplerin transfer çalışmaları futbolseverlerin gündemine oturdu...
Futbolda yeni sezonun Avrupa müsabakalarıyla start almasının ardından hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
17:00
OOSTERWOLDE'YE TEKLİF GELECEK
AS Roma ve Crystal Palace, Jayden Oosterwolde’yi transfer etmek istediklerini resmen oyuncu tarafına bildirdi. Yakın zamanda bu iki kulübün Fenerbahçe’ye resmi teklif yapması bekleniyor. Oosterwolde ile ciddi şekilde ilgilenen İspanyol ve Fransız (ligin üst sıralarında yer alan) kulüpler var fakat oyununcunun önceliği La Liga veya Ligue 1 değil. (TRT Spor)
16:30
ILICALI: "BAILEY BİTİYOR"
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı: "Leon Bailey transferinde son aşamadayız."
16:00
"BOEY'İN BAYERN'DE GELECEĞİ YOK"
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl: "Sacha Boey'in Bayern Münih'te bir geleceği yok, satış listesinde yer alıyor."
15:30
MANU'DAN OSIMHEN ATAĞI
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen bir kez daha Manchester United'ın hedefi oldu. Old Trafford'a üst düzey forvet getirmek isteyen kulüp yönetimi, bu kez çok daha ciddi şekilde Nijeryalının peşinde. Premier Lig devinin yakın zamanda Nijeryalı golcü için resmi teklif yapabileceği gelen bilgiler arasında. (Fanatik)
15:00
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TERS KÖŞE
Manchester United, Rafael Leao için bilgi talebinde bulundu. AC Milan'ın artık gelecek planlarının merkezinde yer almayan Leao, bu yaz Milan'dan ayrılmaya hazır. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da hem oyuncu hem de AC Milan ile görüşmeleri devam ediyor. (Nicolo Schira)
14:30
BEŞİKTAŞ, VLAHOVIC'İ BEKLİYOR
Beşiktaş'ta forvet transferinin bir numaralı hedefi Dusan Vlahovic oldu. Bonservisi elinde bulunan Sırp golcüyle temaslarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuya yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası içeren teklif yaptı. Beşiktaş, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflerken Vlahovic'in kararını bekliyor. 26 yaşındaki golcü, kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek isterken özellikle Barcelona'nın kendisiyle ilgili vereceği kararı bekliyor. Vlahovic'in bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı öğrenildi. (Akşam)
14:00
ALTAY BAYINDIR'DAN AÇIKLAMA
"Takımda kalacak mısın?" Altay Bayındır: "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Zaman her şeyi gösterecek."
13:30
FENERBAHÇE DERKEN FULHAM'A GİDİYOR
Fulham, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Gonzalo Garcia'nın transferi için Real Madrid ile 40 milyon euro bonservis bedeli, satışından yüzde 30 bonus ve ilk alım hakkı karşılığında anlaşmaya vardı. (COPE)
13:00
"SALAH, TEKLİFİ KABUL EDECEK"
Beşiktaş'ın Salah transferi, tam bir sinir harbine dönüştü. Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas, bir psikolojik harp uzmanı. Geçmişte Fiorentina ve Liverpool ile yaşadığı krizlerde geri adım atmama ve rest çekme stratejisi uyguladı ve başarılı oldu. Aynı taktiği şimdi Beşiktaş'la yürüttüğü pazarlıklarda da kullanıyor. Ancak Abbas'ın bilmediği bir şey var: Başkan Serdal Adalı, üretilen suni kamuoyu baskısı ile Beşiktaş'ın prensiplerinden ödün vermez. Adalı zaten Salah'a en iyi teklifi veren kulübün Beşiktaş olduğunun bilincinde. Abbas, ABD ve Suudi Arabistan'dan beklediği teklifleri alamayacak. Sonunda Beşiktaş'ın şartlarını kabul edecek. (Sözcü)