Transferde sürprizler peş peşe. Fenerbahçe'de ayrılık | Galatasaray'dan sürpriz
31.08.2026 11:43
NTV
Yaz transfer döneminin sona ermesine çok kısa bir süre kala iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.
Futbolda yeni sezon tüm hızıyla devam ederken, yaz transfer döneminin sona ermesine çok kısa bir süre kala ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
11:40
FENERBAHÇE'YE MCTOMINAY CEVABI
Fenerbahçe, Scott McTominay için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı ancak Napoli, kalan kısa sürede yerinin doldurulması zor olduğu için satışa sıcak bakmadı. (Sabah)
11:00
GALATASARAY'DAN ARDA OKAN YOKLAMASI
Galatasaray, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ın şartlarını sordu. (Yağız Sabuncuoğlu)
10:40
GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ
Galatasaray, Porto'dan Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar 10 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay ile transferi bitirdi. (A Bola)
10:20
FENERBAHÇE'DE AYRILIK
Fenerbahçe'de Diego Carlos ile yollar ayrıldı. Parma ile anlaşmaya varan futbolcu, sağlık kontrolü için İtalya'ya hareket edecek.
10:00
FENERBAHÇE'DEN FOFANA ATAĞI
Fenerbahçe, Lyon'dan Malick Fofana'nın peşine düştü. Belçikalı yıldızın menajeri, oyuncusunu Arsenal'in de aralarında bulunduğu birçok kulübe önerdi. Lyon ise satış için en az 30 milyon euro istediğini menajerlik şirketine bildirdi. Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 25 milyon euro'luk bir paketle ilk resmi teklifi yapması bekleniyor.
09:50
TRABZONSPOR'DA ROTA İNGİLTERE
Hücum hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, rotasını İngiltere'ye kırdı. Karadeniz devi, Championship temsilcisi Norwich City forması giyen hücum oyuncusu Mohamed Toure'yi renklerine bağlamak için resmi teklifini iletti.
09:30
BEŞİKTAŞ, MORIBA'NIN PEŞİNDE
Beşiktaş, Celta Vigo forması giyen 23 yaşındaki Gineli orta saha Ilaix Moriba'nın şartlarını araştırmaya başladı. Barcelona altyapısından yetişen ve kariyerinde yeniden çıkış yakalamayı hedefleyen Moriba’nın da Celta Vigo’dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
09:00
TALISCA'YA RESMİ TEKLİF
Fenerbahçe ile anlaşan Al-Jazira, Anderson Talisca'ya resmi teklif yaptı. (Yağız Sabuncuoğlu)