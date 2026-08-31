Transferde sürprizler peş peşe. Fenerbahçe'de ayrılık | Galatasaray'dan sürpriz

FENERBAHÇE'DEN FOFANA ATAĞI

Fenerbahçe, Lyon'dan Malick Fofana'nın peşine düştü. Belçikalı yıldızın menajeri, oyuncusunu Arsenal'in de aralarında bulunduğu birçok kulübe önerdi. Lyon ise satış için en az 30 milyon euro istediğini menajerlik şirketine bildirdi. Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 25 milyon euro'luk bir paketle ilk resmi teklifi yapması bekleniyor.