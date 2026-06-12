Transferde sürprizler peş peşe. Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru | Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha | Beşiktaş'ta milli harekat
12.06.2026 13:30
NTV
Yeni sezon öncesi çalışmalarına start veren kulüpler, transferde gaza basmış durumda...
Futbolseverler, Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte futbol şölenine tanıklık ederken bir yandan da kulüplerin transfer çalışmalarına gözünü dikmiş durumda.
Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra tüm dünyadan öne çıkan transfer haberleri bir arada…
13:20
BEŞİKTAŞ'TA MİLLİ HAREKAT
Beşiktaş; üç milli oyuncu Salih Özcan, Aral Şimşir ve Altay Bayındır'ı kadroya dahil etmenin planlarını yapıyor. (Milliyet)
13:00
GALATASARAY'A DÜNYA YILDIZI
Galatasaray, Al-Nassr'dan ayrılmayı düşünen Kingsley Coman'ın için harekete geçti. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen 29 yaşındaki oyuncu için Galatasaray teklifini yapacak. (Fotomaç)
12:30
FENERBAHÇE'YE YILDIZ YAĞMURU
Vedat Muriqi transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe'de Brahim Diaz, Nathan Ake ve Calvin Bassey çin görüşmeler hızlandı. Yönetim, transferleri sezon öncesi kampına yetiştirmek istiyor. (Fanatik)
12:00
BEŞİKTAŞ'TA TROSSARD İLK HEDEF
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard için resmi teklif hazırlıklarına başladı. Beşiktaş Yönetimi'nin 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 7 milyon euro maaş bütçesi ayırdığı ifade ediliyor. (Takvim)
11:30
FENERBAHÇE'DE SALAH ISRARI
Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isimlerden birisi de Muhammed Salah oldu. Sarı-lacivertlilerde yönetim, Mısırlı yıldız için transferde harekete geçti. (Sabah)
11:10
BERNARDO SILVA'NIN YENİ TAKIMI
Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernardo Silva ile her konuda anlaştı. (Fabrizio Romano)
10:40
GALATASARAY'A İKİ ADAY
Galatasaray'da orta saha transferi için iki isim gündemde. Juventus'tan Khephren Thuram ve Real Madrid'den Eduardo Camavinga'yla ilgilenen sarı-kırmızılılar tercihini Thuram'dan yana yaptı. Oyuncuların kulüpleriyle yapılacak görüşmelerin ardından Thuram transfere 'tamam' derse Camavinga defteri kapanacak. (Fanatik)
10:20
BEŞİKTAŞ'TA 4 SEZON SONRA AYRILIK
Kiralık sözleşmeleri sona eren Toure, Jota, Asllani ve Vasquez'le vedalaşan Beşiktaş'ta Salih Uçan'la da yollar ayrılıyor. Sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonu kullanılmayan deneyimli futbolcunun Süper Lig'den bir ekiple anlaşması bekleniyor. Salih Uçan, 4 sezonun ardından Beşiktaş'a veda etmiş olacak. (Milliyet)