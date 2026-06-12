Transferde sürprizler peş peşe. Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru | Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha | Beşiktaş'ta milli harekat

BEŞİKTAŞ'TA TROSSARD İLK HEDEF

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard için resmi teklif hazırlıklarına başladı. Beşiktaş Yönetimi'nin 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 7 milyon euro maaş bütçesi ayırdığı ifade ediliyor. (Takvim)