Transferde tarihi çalım ihtimali. Fenerbahçe'de 6 ayrılık | Galatasaray'a yıldız golcü | Beşiktaş'a yeni dinamo
27.06.2026 13:04
NTV
Dünya Kupası heyecanı sürerken kulüplerin transfer çalışmaları da gündemde...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan artarak devam ederken hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik mevcut...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
12:45
VLAHOVIC İDDİASI
Dusan Vlahovic'in Beşiktaş’a transferi yakın.(Sport Mediaset)
11:44
WEGHORST TRANSFERİ AÇIKLANDI
Twente, Wout Weghorst ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
11:20
25 MİLYON EURO'LUK TRANSFER HAZIRLIĞI
Fenerbahçe, 29 yaşındaki Mikel Oyarzabal için yaklaşık 25 milyon euro'luk bir teklif hazırladı. Sarı-lacivertlilerin, hücum hattına hem tecrübesi hem de liderlik özellikleriyle fark yaratacak bir isim kazandırmak istediği belirtilirken, Oyarzabal'ın transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı aktarıldı. (Fanatik)
11:00
FENERBAHÇE'DE 6 AYRILIK
Fenerbahçe; Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Musaba, Sofyan Amrabat, Fred, Dominik Livakovic, Diego Carlos ve Archie Brown'un talipleriyle görüşmeler yapılacak. (Sözcü)
10:40
TORREIRA BEKLENTİSİ
Galatasaray'da Lucas Torreira’nın en az 1 sezon daha takımda kalması bekleniyor. Teknik ekip de hakkında ayrılık iddiaları bulunan Uruguaylı futbolcu ile yola devam etmek istiyor. (TRT Spor)
10:20
YUSUF AKÇİÇEK YARIŞI
Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz bir isim eklendi. Sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Akçiçek ile Süper Lig'den Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın da ilgileniyor. (Takvim)
10:00
BEŞİKTAŞ'TA ANGUISSA ISRARI
Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı transfer listesinin üst sıralarında tuttuğu belirtildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Kamerunlu futbolcu için yönetime olumlu rapor sunduğu öğrenildi. Italiano'nun, Anguissa'nın takımın savunma dengesini artıracağı görüşünde olduğu aktarıldı. (Fanatik)
09:40
GALATASARAY, KOLO MUANI'Yİ LİSTEYE YAZDI
Galatasaray, bonservisi PSG’de olan ve sezonu Tottenham’da tamamlayan Kolo Muani'yi listeye yazdı. 27 yaşındaki Fransız golcünün Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği vurgulandı. (Fotomaç)
09:20
OULAI'YE PREMIER LİG'DEN TALİP
Trabzonspor’un genç yıldızı Oulai'ye Nottingham Forest da talip oldu. (A Spor)
09:00
REAL MADRID AÇIKLADI
Real Madrid, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin ilgilendiği Daniel Ceballos ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.