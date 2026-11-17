Transferdeki domino etkisi Galatasaray'a sıçradı. Osimhen için 100 milyon euro'yu aşkın olay iddia
17.11.2026 09:20
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maçta 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için dünya basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.
Liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar adına bir yandan da transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen için yazılan haberde çarpıcı iddialar yer aldı.
Victor Osimhen'in adı sık sık Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyor.
El Nacional'in haberine göre İspanya La Liga devi Real Madrid, Manchester City forması giyen Erling Haaland için nabız yokluyor.
Haberde İspanyol ekibinin Norveçli golcü için 175 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtilirken, Manchester City'nin olası ayrılık durumunda planını yaptığı kaydedildi.
İngiliz devinin, Haaland'ın ayrılığı durumunda elde edeceği bonservisi santrfor transferinde kullanacağı öne sürüldü.
Erling Haaland'ın adı sezon başında da Real Madrid ile anılmıştı.
Manchester City'nin golcü listesindeki en güçlü adayın Victor Osimhen olduğu yazılırken, Juventus ve Manchester United'ın da başarılı ismi yakından takip ettiği aktarıldı.
Haberde Galatasaray Yönetimi'nin ise astronomik bir bedel olmadığı sürece Osimhen'in ayrılığını asla düşünmeyeceği ayrıntısına da yer verildi.
Sarı-kırmızılıların, 75 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı oyuncuyu 100 milyon euro'nun üzerinde bir paraya satmak isteyebileceği ifade edildi.
OSIMHEN'İN KARİYERİ
Kariyerine Nijerya'da başlayan Osimhen, 2017'nin ocak ayında Ultimate Strikers altyapısından Wolfsburg'a 3 milyon 500 bin euro bedelle transfer olmuştu.
Alman ekibinden Belçika temsilcisi Charleroi'ya yine 3 milyon 500 bin euro'luk bedelle transfer olan Osimhen, 1 Ağustos 2019'da 22 milyon 400 bin euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e imza attı.
Lille'de geçirdiği 1 sezonun ardından İtalya Ligi Serie A devi Napoli, golcü oyuncuyu 78 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
İtalya'da geçirdiği 4 sezonun ardından 2024 yazında Galatasaray'a kiralanan Osimhen, kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından 75 milyon euro bedelle sarı-kırmızılılara bonservisiyle transfer oldu.
Nijerya Milli Takımı'nın da formasını terleten Osimhen, 52 maçta 35 gol katkısı verdi.
Victor Osimhen'in kariyerinde 1 U17 Dünya Kupası, 1 U23 Afrika Kupası, 1 Serie A, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası bulunuyor.
Osimhen ayrıca U17 Dünya Kupası'nda, 2019-20 ve 2021-22 sezonlarında Afrika Uluslar Kupası, 2022-23 sezonunda Serie A ve 2024-25 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.