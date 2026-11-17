Manchester City'nin golcü listesindeki en güçlü adayın Victor Osimhen olduğu yazılırken, Juventus ve Manchester United'ın da başarılı ismi yakından takip ettiği aktarıldı.

Haberde Galatasaray Yönetimi'nin ise astronomik bir bedel olmadığı sürece Osimhen'in ayrılığını asla düşünmeyeceği ayrıntısına da yer verildi.

Sarı-kırmızılıların, 75 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı oyuncuyu 100 milyon euro'nun üzerinde bir paraya satmak isteyebileceği ifade edildi.

OSIMHEN'İN KARİYERİ

Kariyerine Nijerya'da başlayan Osimhen, 2017'nin ocak ayında Ultimate Strikers altyapısından Wolfsburg'a 3 milyon 500 bin euro bedelle transfer olmuştu.

Alman ekibinden Belçika temsilcisi Charleroi'ya yine 3 milyon 500 bin euro'luk bedelle transfer olan Osimhen, 1 Ağustos 2019'da 22 milyon 400 bin euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e imza attı.

Lille'de geçirdiği 1 sezonun ardından İtalya Ligi Serie A devi Napoli, golcü oyuncuyu 78 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

İtalya'da geçirdiği 4 sezonun ardından 2024 yazında Galatasaray'a kiralanan Osimhen, kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından 75 milyon euro bedelle sarı-kırmızılılara bonservisiyle transfer oldu.

Nijerya Milli Takımı'nın da formasını terleten Osimhen, 52 maçta 35 gol katkısı verdi.

Victor Osimhen'in kariyerinde 1 U17 Dünya Kupası, 1 U23 Afrika Kupası, 1 Serie A, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası bulunuyor.

Osimhen ayrıca U17 Dünya Kupası'nda, 2019-20 ve 2021-22 sezonlarında Afrika Uluslar Kupası, 2022-23 sezonunda Serie A ve 2024-25 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.