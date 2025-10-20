Transferi duyurdular: Fenerbahçe'de orta sahaya Alman panzeri!
Fenerbahçe'nin Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen Leon Goretzka'yı transfer etmek istediği iddia edildi. Transferdeki son gelişmeyi Almanlar yazdı.
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leon Goretzka tam 8 sezondur Bavyera ekibinin formasını giyiyor.
Geçen yılların ardından gösterdiği istikrarlı performans ile kırmızı beyazlı taraftarların gönlünü kazan tecrübeli oyuncunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Bu durum oyuncu hakkındaki transfer söylentilerinin artmasına neden olurken Alman basınında ülkemizi de yakından ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı.
ALMANLAR DUYURDU: RAPOR VERİLDİ
Bild gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, önümüzdeki kış transfer döneminde Goretzka için Bayern Münih'in kapısını çalacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da bu transfer için yönetime olumlu rapor verdiği öne sürüldü.
GORETZKA'NIN ÖNCELİĞİ BAYERN
Haberde Fenerbahçe dışında Goretzka için Alman ekibiyle temasa geçen birkaç kulüp olduğu belirtilirken tecrübeli orta saha oyuncusunun önceliğinin takımda kalmak olduğu bildirildi.
Bayern Münih'in de yıldız futbolcuyu kadroda tutmak için görüşmelerde bulunacağı iddia edildi.
BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI
2018/2019 sezonunda beri kırmızı beyazlı formayı terleten Leon Goretzka, teknik direktör Vincent Kompany tarafından daha çok rotasyon oyuncusu olarak tercih ediliyor.
Bu yıl, FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere toplamda 12 maça çıkan Alman oyuncu, sahada kaldığı 600 dakikada takımına 1 gollük katkı sağladı.
