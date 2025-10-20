Transferi duyurdular: Fenerbahçe'de orta sahaya Alman panzeri!

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da bu transfer için yönetime olumlu rapor verdiği öne sürüldü.

ALMANLAR DUYURDU: RAPOR VERİLDİ Bild gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe , önümüzdeki kış transfer döneminde Goretzka için Bayern Münih'in kapısını çalacak.

Bu durum oyuncu hakkındaki transfer söylentilerinin artmasına neden olurken Alman basınında ülkemizi de yakından ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı.

Geçen yılların ardından gösterdiği istikrarlı performans ile kırmızı beyazlı taraftarların gönlünü kazan tecrübeli oyuncunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

GORETZKA'NIN ÖNCELİĞİ BAYERN



Haberde Fenerbahçe dışında Goretzka için Alman ekibiyle temasa geçen birkaç kulüp olduğu belirtilirken tecrübeli orta saha oyuncusunun önceliğinin takımda kalmak olduğu bildirildi.

Bayern Münih'in de yıldız futbolcuyu kadroda tutmak için görüşmelerde bulunacağı iddia edildi.



BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI



2018/2019 sezonunda beri kırmızı beyazlı formayı terleten Leon Goretzka, teknik direktör Vincent Kompany tarafından daha çok rotasyon oyuncusu olarak tercih ediliyor.

Bu yıl, FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere toplamda 12 maça çıkan Alman oyuncu, sahada kaldığı 600 dakikada takımına 1 gollük katkı sağladı.