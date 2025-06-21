Transferi duyurdular: İlkay Gündoğan ile Okan Buruk görüşmesi

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Leroy Sane transferinin ardından çalışmalara devam ediyor.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar, son günlerde İlkay Gündoğan transferi için somut adımlar attı ve taraflar görüşmelerde el sıkıştı.



Manchester City'nin yıldızının Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ



Galatasaray'ın İlkay ile anlaşma sağlasa da Manchester City ile el sıkışma aşamasına gelemediği de iddia edildi. 34 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



İlkay ve eşi geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş, sosyal medyada yapılan paylaşım Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

