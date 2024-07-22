Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ne zaman?

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonuna geri sayım başladı. Maçlara kısa bir süre kala şimdi de maç tarihlerinin netleşeceği fikstür çekiminin tarihi araştırılıyor. İşte, Trendyol 1. Lig fikstür çekimi hakkında bilgiler...



FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig fikstürü 24 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'da belli olacak.



TFF) yapılan açıklamaya göre, fikstür 24 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'da çekilecek.



TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak organizasyona Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticileri de katılacak.



TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek.



İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.



Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

