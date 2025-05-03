Trendyol 1. Lig ne zaman bitecek? 1. Lig'den kaç takım Süper Lig'e yükselecek, kaçı düşecek? Trendyol 1. Lig puan durumu

1. Lig'de son haftalar yaşanıyor. 37. hafta mücadeleleri kapsamında Kocaelispor, Iğdır FK'ya konuk oluyor. Iğdır, adını Süper Lig'e yazdırmaya aday takımlar arasında yer alıyor. Trendyol 1. Lig'de puan tablosunda 1. ve 2. sırada bulunan ili takım direkt Süper Lig'e yükselirken, sıralamada 3, 4, 5, 6 ve 7. olan takımlar da play-off rekabeti yaşar. İşte, 1. Lig bitiş tarihi...



TRENDYOL 1. LİG NE ZAMAN BİTİYOR?



TFF Trendyol 1. Lig'de final, 10 Mayıs günü gerçekleşecek maçlarla yapılacak. Buradan düşen takımlar 2. Lig'e, yükselenler ise Süper Lig'e adını yazdırıyor.



1. LİG'DEN KAÇ TAKIM DÜŞECEK, KAÇ TAKIM YÜKSELECEK?



Trendyol 1. Lig'de 17, 18, 19 ve 20. sırada yer alan takımlar 2. Lig'e düşer. İlk iki takım direkt, üçüncü takım ise play-off'lar ardından Süper Lig'de yer alır.



Süper Lig’e yükselmek için Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Bandırmaspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Iğdır FK, Boluspor mücadesini sürdürüyor.



1. LİG PUAN DURUMU



1.KOCAELİSPOR - 69

2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK - 63

3.GENÇLERBİRLİĞİ - 62

4.TEKSÜT BANDIRMA SPOR - 60

5.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - 58

6.ERZURUMSPOR FK - 58

7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - 55

8.GEOSİS BOLUSPOR - 55

9.AMED SPORTİF FAALİYETLER - 54

10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - 53

11.ESENLER EROKSPOR - 52

12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - 51

13.AHLATCI ÇORUM FK - 51

14.SAKARYASPOR - 48

15.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL - 45

16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - 44

17.MKE ANKARAGÜCÜ - 42

18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR - 40

19.ADANASPOR A.Ş - 30

20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR / -21