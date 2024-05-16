Trendyol 1. Lig play-off 2. turu: Çorum FK-Bodrum FK maçı ne zaman?

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Boluspor'u 2-0 mağlup eden Bodrum FK, 2. tura yükseldi. Futbolseverler şimdi ise Çorum FK-Bodrum FK maçına odaklandı. İşte, Trendyol 1. Lig play-off 2. turu maç tarihi...



Çorum FK ile Bodrum FK play-off'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek.



Maç tarihi henüz belli olmadı. Bu kapsamda TFF'den resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.



PLAY-OFF'TA 29. SEZON



Bu sezon 29. defa uygulanan play-off sisteminde şimdiye kadar 22 takım bir üst lige çıktı.



Kasımpaşa'nın 3 kez play-off'tan Süper Lig'e yükseldiği ligde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.



Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

