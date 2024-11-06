Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Kasım Cuma:
20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Gürcan Hasova
20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor: Yiğit Arslan
9 Kasım Cumartesi:
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor: Yasin Kol
16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu
10 Kasım Pazar:
13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: Batuhan Kolak
16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
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