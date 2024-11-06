Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



8 Kasım Cuma:



20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Gürcan Hasova

20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor: Yiğit Arslan



9 Kasım Cumartesi:



13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor: Yasin Kol

16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu



10 Kasım Pazar:

13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: Batuhan Kolak

16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu