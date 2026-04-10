Trendyol 1. Lig 'de 36. haftanın maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 36. hafta maçlarının tamamı, 19 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak



Program şöyle:



Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor (Çorum Şehir)

Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor (Iğdır Şehir)

İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)

Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Manisa FK-Serikspor (Manisa 19 Mayıs)