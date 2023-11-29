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Trendyol 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Öte yandan ligde heyecan dolu maçlar da devam ediyor. Bu haftanın maç programı ise futbolseverlerce araştırılıyor. Peki, Trendyol 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Aralık Cuma:

20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: Alper Akarsu

20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Fatih Tokail

13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: Burak Olcar

16.00 Boluspor-Eyüpspor: Emre Kargın

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Aksu

3 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Altay: Gürcan Hasova

16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı

19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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