Trendyol 1. Lig'de bugün hangi maçlar var? Günün maçları 31 Ağustos (1. Lig)

Futbola ilgi duyanlar, günlük maç programına gündeminde yer veriyor. Yerli ve yabancı liglerde gerçekleşecek müsabakaların tarihi, saati, hakemi, yayıncı kanalı gibi ayrıntılar öne çıkıyor. 31 Ağustos Pazar günü Trendyol 1. Lig'de oynanacak maçlar ve detayları...



TRENDYOL 1. LİG GÜNÜN MAÇLARI 31 AĞUSTOS

16:30 Keçiörengücü - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor



19:00 Pendikspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor



21:30 Adana Demirspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor



21:30 Serik Bld. - Bodrumspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

Trendyol 1. Lig 5. hafta maçları da 12 Eylül Cuma günü Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor eşleşmesi ile başlayacak.