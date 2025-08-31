Trendyol 1. Lig'de bugün hangi maçlar var? Günün maçları 31 Ağustos (1. Lig)
Trendyol 1. Lig günün maçları, futbol severler tarafından takip ediliyor. Seyir keyfi yüksek karşılaşmaları canlı izlemek için yayın bilgisi maç takviminden sorgulanıyor. 1. Lig'de 31 Ağustos maç saatleri ve yayıncı bilgisi detayları öne çıkıyor. Spor tutkunları günün maç progamlarına odaklandı.
Futbola ilgi duyanlar, günlük maç programına gündeminde yer veriyor. Yerli ve yabancı liglerde gerçekleşecek müsabakaların tarihi, saati, hakemi, yayıncı kanalı gibi ayrıntılar öne çıkıyor. 31 Ağustos Pazar günü Trendyol 1. Lig'de oynanacak maçlar ve detayları...
TRENDYOL 1. LİG GÜNÜN MAÇLARI 31 AĞUSTOS
16:30 Keçiörengücü - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Pendikspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
21:30 Adana Demirspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
21:30 Serik Bld. - Bodrumspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
Trendyol 1. Lig 5. hafta maçları da 12 Eylül Cuma günü Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor eşleşmesi ile başlayacak.
